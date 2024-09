Centrodestra: tra i candidati alle Provinciali di Piacenza spuntano Papamarenghi e…

Elezioni provinciali di Piacenza: centrodestra al rush finale. Siamo agli sgoccioli per la presentazione della lista da proporre ai 583 amministratori, tra sindaci e consiglieri dei 46 Comuni del territorio, che voteranno il 29 settembre. Un elenco di candidati da presentare entro la mattinata di lunedì prossimo all’Ufficio elettorale. E a meno di sorprese dell’ultimo minuto, la lista propone diverse riconferme e alcune rilevanti novità, per contendere la maggioranza del Consiglio provinciale agli avversari del centrosinistra. Difficile ottenere ancora gli attuali sette seggi su dieci nell’Aula di corso Garibaldi, ma di certo il centrodestra non corre per perdere.

Le riconferme

Tra le nove candidature al Consiglio provinciale della lista “Centrodestra Piacentino” spiccano i nomi degli esponenti uscenti di Fratelli d’Italia. Parliamo del sindaco dell’Alta Val Tidone, Franco Albertini, e di Massimiliano Morganti, assessore di Fiorenzuola d’Arda; due figure su cui il partito di Giorgia Meloni punta forte per continuare ad avere rappresentanti di grande esperienza.

Stesso discorso per Forza Italia, che ripropone Paola Galvani, sindaco di Rottofreno, e come Albertini già vicepresidente della Provincia. Dopo la querelle sull’ipotetica candidatura del vicesindaco di Cortemaggiore, Stefano Rancan, la Lega riconferma tra i consiglieri uscenti solo il bobbiese Federico Bonini, lasciando per ora ai box Giampaolo Maloberti, storico referente del mondo agricolo locale, che rappresenta il Carroccio a Rivergaro.

I nuovi nomi

Passiamo alle novità. La prima: tra i civici arriva la conferma di Jonathan Papamarenghi, che le indiscrezioni segnalavano come probabile candidato della lista di centrodestra. Ex esponente di punta di Forza Italia, già sindaco di Lugagnano per due mandati e assessore a Piacenza, Papamarenghi attualmente è consigliere a palazzo Mercanti nella lista Barbieri-Liberi. Così la sua elezione viene data per possibile, visto il peso notevole delle preferenze dei consiglieri comunali dei capoluoghi (la civica Barberi ne conta cinque) stabilito dal sistema di voto ponderato della legge Delrio per le elezioni provinciali.

Tra le sorprese del centrodestra, che punta a riconfermare la maggioranza uscente in Provincia con almeno sei seggi su dieci, FdI propone anche due figure femminili: Cristina Passerini ed Antonella Corbellini, rispettivamente consigliere comunali ad Agazzano e Ziano. La Lega infine affianca a Federico Bonini la candidatura di Vergilio Claudio Sponga, l’esponente in quota Carroccio più votato nel Comune di Pontenure, a cui si aggiunge la simpatizzante Micaela Manara, assessore a Ziano.