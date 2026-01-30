Maxi appalto di Piacenza: il Comune firma con Edison e “sfida” il Tar…

Maxi appalto di Piacenza: il Comune ha firmato il contratto con Edison. Una decisione di chi non ha dubbi. In attesa che l’11 marzo il Tar di Parma giudichi nel merito il ricorso presentato da Getec, che chiede l’annullamento della concessione.
La scelta annunciata ieri sera era nell’aria, commentano diversi osservatori. L’Amministrazione guidata dal sindaco Pd Katia Tarasconi, affiancata dal direttore generale Luca Canessa, ha voluto dare un segnale forte anche ai giudici del Tar. Come dire, siamo talmente convinti di essere nel giusto che noi tiriamo diritto, senza aspettare le sentenze che potrebbero far saltare il banco. Sì, sentenze, perché in un caso o nell’altro, la parte soccombente davanti ai giudici di Parma di certo si rivolgerà in appello al Consiglio di Stato.
Di casa in Tribunale
D’altra parte, proseguono i commenti, l’Amministrazione Tarasconi ormai si caratterizza per frequentare con fior di costosi avvocati le aule di tribunale. A partire dal contenzioso di Piazza Cittadella contro Piacenza Parcheggi-Gps dell’imprenditore siciliano Filippo Lodetti Alliata. E senza dimenticare quello aperto con l’ex dirigente dell’Avvocatura Elena Vezzulli, che ha già visto soccombere il Comune in diverse occasioni, sempre davanti ai giudici del Tar di Parma.
Cifre da capogiro
Qui però le cifre in gioco con Edison sono da capogiro. La concessione per l’affidamento dei servizi energetici, impiantistici, di illuminazione pubblica, semaforica e smart city, come spiega la nota di Palazzo Mercanti, “ha un valore complessivo pari a 77.808.268 euro, di cui 26.910.658 euro destinati agli investimenti”.
In più, ci saranno una serie di benefici fin dall’inizio della concessione: “L’operazione di finanza di progetto consentirà al Comune di Piacenza di liberare risorse significative già nel breve periodo, con oltre 1,8 milioni di euro di risparmi complessivi entro il 2028”, aggiunge la nota. “Con effetti positivi che proseguiranno anche negli esercizi successivi, fino al 2040”.
Lavoro approfondito
Il tutto naturalmente senza citare i rischi connessi al contenzioso con Getec. Ma sottolineando la bontà dell’operato di Palazzo Mercanti: “La firma del contratto rappresenta il punto di arrivo di un percorso complesso, costruito nel tempo dagli uffici comunali attraverso un lavoro tecnico e amministrativo approfondito, e al tempo stesso l’inizio di una fase nuova, orientata alla modernizzazione del patrimonio pubblico e a una gestione più evoluta e sostenibile dei servizi”.
Appuntamento a marzo
Quindi, conclude la nota, “l’Amministrazione comunale considera questo intervento una leva strategica per il futuro di Piacenza: un progetto capace di generare benefici economici certi, attivare investimenti rilevanti, migliorare l’efficienza energetica degli impianti comunali e introdurre soluzioni tecnologicamente avanzate, con ricadute positive nel medio e lungo periodo sull’intera comunità”.
E allora non ci resta che aspettare l’appuntamento a marzo nell’aula del Tribunale amministrativo regionale di Parma. Lì si capirà se l’Amministrazione Tarasconi ha visto giusto…
Maxi appalto del Comune di Piacenza: il Tar respinge la richiesta di sospensiva di Getec, ma…
Giovanni Volpi, giornalista professionista, è il direttore del Mio Giornale.net. Ha iniziato al Sole-24 Ore nel 1993. Dieci anni dopo è passato in Mondadori, a Tv Sorrisi e Canzoni, dove ha ricoperto anche il ruolo di vicedirettore. Ha diretto Guida Tv, TelePiù e 2Tv; sempre in Mondadori è stato vicedirettore di Grazia. Ha collaborato con il Gruppo Espresso come consulente editoriale e giornalistico dei quotidiani locali Finegil.
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi
- Giovanni Volpi