Pd, Regionali Emilia-Romagna: per la presidenza Colla lancia la candidatura di De Pascale e…

Michele De Pascale: il 39enne sindaco di Ravenna sarà il candidato del Partito democratico alla presidenza della Regione Emilia-Romagna nelle elezioni dei primi di novembre. A suggellare la svolta generazionale innanzitutto l’assessore Vincenzo Colla, che per mesi nel Pd era ritenuto il suo principale competitor per il dopo Bonaccini.

Un vero endorsement, frutto di lunghe trattative, avvenuto ieri al Palacongressi di Rimini, dov’erano riuniti gli imprenditori di Confartigianato. “Da assessore regionale ho fatto una legge per attirare e trattenere i talenti. Una legge che non ho fatto per me, ma sempre per guardare ai talenti che abbiamo, per guardare al futuro, anche in politica. E Michele è un ottimo talento”, ha dichiarato Colla a Il Resto del Carlino.it, aggiungendo che con il sindaco di Ravenna e presidente della Provincia romagnola “c’è grandissima stima e affinità politica”.

Verso il ticket?

De Pascale, al fianco di Colla, si è detto “a disposizione del partito e della segreteria”. In più, ha ricambiato le parole di stima verso l’assessore piacentino: “Colla ha fatto un lavoro straordinario in cinque anni”, citando ad esempio “il Patto per il lavoro e il clima che dev’essere un tratto del futuro dell’Emilia-Romagna”. Insomma, una candidatura nel segno della continuità, che fa pensare a una scontata riconferma di Colla – molto stimato nel mondo sindacale e delle imprese – non solo come assessore al Lavoro e Sviluppo economico ma anche in veste di futuro vicepresidente al fianco di De Pascale.

Obiettivo campo largo

Dopo il via libera di Colla, veniamo ad oggi: De Pascale ha incontrato Matteo Lepore, sindaco di Bologna. E come riporta l’Ansa, ha annunciato che “domani il Pd discuterà e avanzerà una proposta a tutta la coalizione, perché è fondamentale che ci sia rispetto e pari dignità di un campo largo che è fatto dalle forze politiche del centrosinistra, ma che dev’essere anche aperto alla rete di liste civiche”. Poi ha confermato la sua candidatura: “Mi è stato chiesto di mettere a disposizione l’esperienza e il lavoro fatti in questi anni”.

Il peso di Bologna

In merito all’incontro con Lepore, ha sottolineato: “Per me l’esperienza di Bologna, di Matteo è fondamentale; quindi, prima di fare la Direzione, prima discutere, ho chiesto a lui di confrontarci su alcuni temi importanti per Bologna; e ciò che è importante per Bologna è importante per tutta l’Emilia-Romagna”. In questi anni, ha concluso De Pascale, “abbiamo lavorato fianco a fianco da sindaci con grande sintonia; e quindi prima di partire, di valutare, poi domani si deciderà, per me era fondamentale avere ben chiare tutte le priorità che Bologna ha in mente, tutti i temi aperti sulla città; perché ripeto, se sono temi importanti per Bologna, sono temi importanti per l’Emilia-Romagna”.

Ugolini per il centrodestra?

A contendere la poltrona di presidente dell’Emilia-Romagna a De Pascale c’è già una candidatura, quella di Elena Ugolini. L’ex sottosegretaria al ministero dell’Istruzione del governo Monti e direttrice dell’istituto scolastico Malpighi di Bologna ha annunciato la sua discesa in campo alla guida di una lista civica nei giorni scorsi. E salvo sorprese, dovrebbe ottenere l’appoggio dei partiti del centrodestra.