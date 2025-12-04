Il centrodestra piacentino? Si è perso nelle nebbie dell’ex Manifattura tabacchi…

Il centrodestra piacentino e un autogol che sa di clamoroso. Stiamo parlando della diatriba sull’intervento di riqualificazione all’ex Manifattura tabacchi che tanto fa discutere in questi giorni nel capoluogo emiliano. Un’operazione da almeno 60 milioni di euro per costruire una scuola con palestra; poi 143 alloggi di social housing; infine, altri 137 da mettere sul mercato in vendita libera o convenzionata. Il tutto da portare a termine entro la fatidica data del 31 agosto 2026, poiché l’operazione immobiliare gode di 11 milioni di fondi Pnrr; risorse gestite dal ministro piacentino Tommaso Foti (Fratelli d’Italia), con delega anche ad Affari europei e Politiche di coesione.

La costruzione delle opere all’ex Manifattura tabacchi è in corso. E adesso il grande cantiere sta destando preoccupazione nei cittadini del quartiere Infrangibile che vedono crescere le nuove palazzine di sei e sette piani vicino alle loro case. Al fianco della protesta di chi sostiene che il progetto fosse diverso, sono scese in campo le opposizioni di centrodestra, capitanante dalle “sorelle d’Italia“, Sara Soresi ed Erika Opizzi. La prima, capogruppo di FdI in Consiglio comunale, nella zona ha un rilevante bacino di voti; la seconda, oggi vice coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni, era l’assessore all’Urbanistica della Giunta Barbieri che aveva seguito l’iter dell’ex Manifattura.

Adesso si parla di casermoni ben diversi dagli edifici proposti all’epoca in cui governava il centrodestra. Chi ha cambiato le carte in tavola? Naturalmente la nuova amministrazione di centrosinistra del sindaco Pd Katia Tarasconi. Ma poi, se vai a vedere le carte, stavolta quelle ufficiali, scopri che le cose non stanno proprio così. Il 5 ottobre del 2023, il Consiglio comunale aveva infatti approvato il progetto che oggi si sta realizzando. E a parte un paio di defezioni (quelle dei consiglieri Jonathan Papamarenghi, in aula, e Luca Zandonella, assente) la delibera in questione era stata votata da tutta l’opposizione insieme alla maggioranza contro cui oggi si punta il dito.

Non basta. Se i consiglieri di FdI e Lega sono saliti sulle barricate contro l’intervento all’ex Manifattura tabacchi, quelli della Lista civica di centrodestra, a partire dall’ex sindaco Patrizia Barbieri che dà il nome alla compagine, appaiono defilati rispetto alla protesta; tanto che ieri nessuno di loro ha partecipato all’incontro con la cittadinanza sul cantiere tanto discusso. Che dire? Sarà la stagione, ma il centrodestra piacentino dà un po’ l’impressione di aver perso la bussola. E uscire dalle nebbie dell’ex Manifattura tabacchi non sarà facile…