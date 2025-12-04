Franco Anelli: Borsa di studio al Liceo Respighi di Piacenza per ricordare il rettore dell’Università Cattolica

Franco Anelli: una Borsa di studio da assegnare ad uno studente del Liceo Scientifico Respighi di Piacenza è stata dedicata al rettore dell’Università Cattolica. Anelli, “Respighiano dell’anno 2019”, verrà così ricordato nella sua scuola per desiderio della mamma Lucia Ambroggi, che ha affidato al Liceo di Barriera Genova un fondo per conferire un riconoscimento alla memoria del professore scomparso tragicamente nel maggio 2024. L’evento, unitamente alla consegna delle altre Borse di studio previste, si terrà giovedì 11 dicembre alle ore 11, presso l’Aula cinema dell’Istituto scolastico.

Una grande carriera

Classe 1963, Franco Anelli aveva frequentato il Liceo Respighi nel corso F tra il 1977 e il 1982, uscendo con il massimo dei voti alla maturità. Dopo il liceo aveva frequentato l’Università Cattolica, laureandosi in Giurisprudenza; aveva quindi conseguito un dottorato di ricerca e, iscritto all’Ordine degli avvocati nel 1991, aveva praticato la professione forense, diventando cassazionista nel 1998. Due anni prima, nel 1996, era stato nominato docente di Diritto civile all’Università di Parma, divenendo poi professore ordinario di Istituzioni di diritto privato all’Università Cattolica. Dopo essere stato prorettore, era diventato rettore della Cattolica dal 2013, confermato per tre mandati fino alla sua scomparsa. Per la sua attività accademica, l’Associazione Amici del Respighi, lo aveva proclamato “Respighiano dell’anno” nel maggio 2019. Nell’occasione era tornato nella sua scuola incontrando studenti ed ex compagni.

Le Borse del Respighi

Il professor Anelli verrà ricordato giovedì 11 dicembre, con la prima Borsa di studio a lui dedicata, in occasione dell’evento che vede la consegna anche degli altri riconoscimenti dell’Associazione Amici del Respighi, in proprio o su mandato di famigliari di respighiani, ex studenti o insegnanti. Le Borse, che premiano gli studenti migliori in differenti classifiche, sono dedicate a Emilio Libé, fondatore dell’Associazione degli ex alunni; a Gianni Degli Antoni, docente universitario a cui è intitolato il dipartimento di informatica dell’Università Statale di Milano e “Respighiano 2012”; ai professori Maria Valla Bussi, per anni docente di latino del Liceo, Romano Tagliaferri, artista e insegnante di storia dell’arte, e Clotilde Sadowski, storica professoressa di matematica e fisica dagli anni Trenta e preside negli anni Cinquanta.