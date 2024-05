Franco Anelli: addio al Rettore dell’Università Cattolica, Piacenza in lutto

Franco Anelli: addio al Rettore dell’Università Cattolica del sacro Cuore. A quanto si apprende, il professore piacentino si sarebbe tolto la vita nella serata di ieri attorno alle 22. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine e dei sanitari intervenuti sul posto, ma gli accertamenti sono ancora in corso, Anelli si sarebbe buttato dal sesto piano del palazzo dove risiedeva nel centro di Milano.

Il professore avrebbe lasciato tra poche settimane la carica di Rettore. Avvocato e giurista di fama, Anelli era stato eletto alla guida dell’Università Cattolica nel 2012 e aveva mantenuto l’incarico per tre mandati. La notizia della sua tragica morte è arrivata a Piacenza nella tarda serata di ieri. E ha sconvolto non solo il mondo accademico. «Con profonda costernazione la Comunità dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l’intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari», si legge in un comunicato dell’Ateneo.

Nato a Piacenza nel 1963, diplomato al Liceo Respighi, Franco Anelli si era laureato in giurisprudenza alla Cattolica di Milano. Dopo il dottorato di ricerca in diritto commerciale, è professore associato nel 1993 e successivamente professore straordinario all’Università di Parma nel 1996. In qualità di avvocato, diventa cassazionista nel 1998. A Piacenza Anelli ha insegnato diritto civile alla Cattolica. Dopo la nomina a Rettore, aveva iniziato la docenza del corso di diritto privato a Milano. Due anni fa Papa Francesco aveva nominato Anelli consultore della Congregazione per l’educazione cattolica. Il Rettore era uno dei cinque italiani tra le 19 personalità scelte dal Pontefice.

I primi messaggi di cordoglio

«Siamo costernati, sconvolti. L’improvvisa e prematura scomparsa di Franco Anelli, Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, è una tragedia che colpisce profondamente non solo il mondo accademico locale e nazionale di cui era uno degli esponenti più illustri e stimati, ma che colpisce e scuote tutti noi e l’intera comunità piacentina a cui il professor Anelli apparteneva», scrive in una nota il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi.

«Insieme stavamo lavorando e stretto contatto, condividendo la visione di Piacenza come città universitaria; una visione che ci aveva portati, con tutti i rettori delle università locali, a siglare lo scorso febbraio il “Protocollo atenei” di cui Franco Anelli era orgoglioso. Di Piacenza, la sua città, Franco Anelli era innamorato e non c’è stata occasione, anche di recente, come al Dies Academicus di qualche settimana fa, in cui non l’abbia rimarcato e dimostrato con la simpatia e l’affabilità che lo caratterizzavano. Alla sede piacentina della Cattolica, che vanta settant’anni di vita sul nostro territorio, è sempre stato particolarmente legato e lo dimostrava ogni giorno con la passione, l’affetto, la gentilezza e la disponibilità che lo hanno sempre contraddistinto. Piacenza e l’Italia intera perdono un grande uomo. Esprimiamo il più sentito cordoglio per la sua scomparsa e ci stringiamo ai famigliari, agli amici più stretti, alla comunità accademica – colleghi e studenti – in un abbraccio commosso».

«Esprimo, anche a nome del Consiglio Provinciale e in qualità di Amministratore Unico di Epis, profondo cordoglio per la scomparsa del Magnifico Rettore Franco Anelli e, partecipando al dolore dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli Irccs, rivolgo le più sentite condoglianze ai suoi famigliari e ai suoi cari».

È quanto dichiarato dalla presidente della Provincia, Monica Patelli, appena appresa la notizia della scomparsa del professor Franco Anelli. «Anche nel recente appuntamento del Dies Academicus ne avevo ammirato l’enciclopedica cultura e l’apprezzabile tratto umano, doti che hanno contribuito in modo fondamentale alla crescita di un Ateneo profondamente radicato sul territorio, che ha sempre guardato alle frontiere della ricerca e puntato a fornire a studentesse e studenti una formazione di respiro realmente internazionale».

«Confagricoltura Piacenza esprime cordoglio e sgomento per l’improvvisa scomparsa del professor Franco Anelli, Magnifico Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Giurista e avvocato, milanese di adozione, ma di origini piacentine era un uomo di grande cultura e umanità che ha saputo guidare con saggezza e visione l’ateneo e al contempo mantenerne saldi i legami con il territorio e con le sue rappresentanze, come Confagricoltura Piacenza che all’Università Cattolica è particolarmente legata. Ricordandolo con profonda stima, il presidente di Confagricoltura Piacenza Filippo Gasparini, il direttore Marco Casagrande, gli organi direttivi e l’Associazione tutta, esprimono cordoglio e partecipano al dolore dei suoi cari, dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli Irccs cui il professor Franco Anelli ha dedicato la sua esistenza».