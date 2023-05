Sì alla Camera di Commercio dell’Emilia: perché ha vinto Piacenza

Camera di Commercio dell’Emilia: nasce la sesta realtà italiana e la prima su scala regionale. Con numeri di rilievo e prospettive di crescita per le imprese dei tre territori coinvolti dalla fusione: Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Non è stato un parto facile. Reggio pochi mesi fa ha provato a dare la spallata, mettendo in crisi i vecchi accordi paritetici. Prevedevano dieci consiglieri per Camera territoriale, due membri in giunta per ente, e un terzo componente a rotazione. Come a rotazione era previsto il presidente, che al primo giro sarebbe toccato a Reggio, mentre la sede legale della Camera dell’Emilia era stata fissata a Parma.

Obiettivo chiaro

Il tentativo di far saltare il banco aveva un obiettivo chiaro. Forte delle sue soverchianti dimensioni, Reggio chiedeva alla Regione Emilia-Romagna che si contassero iscritti e fatturato senza se e senza ma. E quindi, in sostanza, che si stabilissero consiglieri e membri di giunta su base percentuale. In tal modo Reggio avrebbe prevalso in lungo e in largo, lasciando poco spazio a Parma e le briciole a Piacenza. Il tutto per evitare che le ultime due, anche alleandosi, potessero prevalere nei suoi confronti. Il rischio così era che Parma e Piacenza vedessero Reggio decidere per loro. Non solo a livello generale, ma anche nei territori di competenza, dove avrebbero perso definitivamente voce in capitolo su tutte le iniziative camerali.

Ossi duri

La campagna partita da Est del territorio emiliano però ha trovato due ossi duri. In particolare, diverse associazioni di Piacenza e Parma, in rappresentanza delle loro categorie hanno ritenuto inaccettabile che Reggio avesse formalmente fatto decadere l’accordo del 2016, ricorrendo al Tar contro questa decisione. A capitanare i “ribelli” in entrambe le province è stata soprattutto Confindustria. Al di là dei numeri, in nome della qualità delle imprese e del rispetto delle specifiche esigenze dei territori. In una parola, di una “sovranità” che negli anni ha sempre dato risultati importanti nella gestione dei bilanci e nel sostegno che le Camere di Commercio locali hanno offerto ai loro associati in modo indipendente.

E il segretario?

Da qui è ripartita una lunga trattativa che si è conclusa ieri. Perché ha vinto Piacenza? Perché di fatto era la Camera che in base ai numeri si poteva considerare la sorella minore. E nonostante questo, alleandosi con Parma, ha rivendicato con orgoglio la sua identità, ottenendo un trattamento sostanzialmente paritario rispetto alle due Camere di commercio maggiori. Adesso però manca la ciliegina sulla torta per chiudere il match: se Reggio avrà il presidente del primo mandato, e la sede sarà a Parma, Piacenza potrebbe avere il segretario generale… Ma al di là di quella che può sembrare solo una partita politica, vediamo intanto la nota divulgata ieri sull’accordo di fusione delle Camere di Commercio di Piacenza, Parma e Reggio, firmato davanti all’assessore regionale Vincenzo Colla.

L’intesa a tre