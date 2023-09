Sicurezza a Piacenza: perché i militari alla stazione e via la Polizia locale dalla Farnesiana?

Sicurezza: il tema è sempre al centro dell’attenzione dei piacentini. Se i reati sono in calo (almeno quelli denunciati), è la cosiddetta sicurezza percepita dai cittadini che sta prendendo il sopravvento. Tanto che di recente il sindaco Katia Tarasconi ha chiesto l’intervento del Governo perché mandi un contingente di militari. Lo scopo è rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nell’area della stazione ferroviaria e nei suoi dintorni, una delle zone più difficili della città. Della serie più divise ci sono in giro e meglio è. Da un lato per rassicurare i cittadini e dall’altro come deterrente per chi ha cattive intenzioni.

Due pesi e due misure?

In attesa che i ministeri coinvolti decidano per il sì o per il no, in altre zone di Piacenza non certo facili le cose però vanno diversamente. Le divise, stavolta quelle della Polizia locale, stanno per lasciare il quartiere Farnesiana. Il nucleo operativo, che conta oltre dieci agenti, verrà sostituito da un ufficio amministrativo che si occuperà di contravvenzioni. E qui a decidere non è palazzo Chigi, ma palazzo Mercanti, visto che la Polizia locale dipende dal Comune, oggi governato dal centrosinistra.

Sulle barricate

Naturalmente il centrodestra, che all’epoca dell’amministrazione Barbieri aveva bloccato il trasferimento degli agenti, adesso insorge contro la decisione di chiudere questo presidio della Polizia locale. E c’è chi sottolinea come l’area della Farnesiana, quanto a sicurezza percepita dai cittadini, non sia poi molto diversa da quella della stazione a piazzale Marconi. Insomma, si punta il dito contro una decisione che anzi andrebbe invertita, aumentando la presenza della Polizia locale nelle zone calde della città.

Fare chiarezza

A questo punto, lungi dalle polemiche, non sarebbe male che chi governa Piacenza intanto faccia chiarezza, spiegando ai cittadini la ratio di queste scelte così diverse, per non dire agli antipodi. Certi comunque che l’obiettivo sia quello di garantire standard di sicurezza uniformi dal centro alla periferia, che si parli di Polizia locale o di Stato, di Carabinieri o di altre forze militari.