Polizia locale di Piacenza con 7 auto senza revisione… e i vigili si multano da soli

Polizia locale di Piacenza: sembra la trama di un film di Fantozzi, ma invece pare che sia tutto vero. E la storia naturalmente merita di essere raccontata. Nei giorni scorsi i vigili piacentini hanno scoperto che ben 7 delle loro auto di servizio, quelle che vanno in pattuglia, stavano circolando con la revisione scaduta. Non basta: un agente con una di queste auto è stato multato dai colleghi della Polizia locale, proprio per la mancanza della revisione del mezzo in pattuglia.

L’incidente e l’articolo 80

La vicenda parte qualche giorno fa, come racconta IlPiacenza.it. Un’auto della Polizia locale viene tamponata da un motorino in via Colombo. Per fortuna nessun ferito; ma al momento dei rilievi di legge, in mancanza di altre forze dell’ordine disponibili, ecco arrivare i colleghi dal Comando di via Rogerio. E al momento della verifica dei libretti di circolazione, sia il ciclomotore che l’auto dei vigili risultano con la revisione scaduta.

Quindi gli agenti della Polizia locale hanno dovuto applicare l’articolo 80 del Codice della strada elevando due verbali: uno nei confronti del conducente del ciclomotore e l’altro a carico del collega alla guida dell’auto di servizio, ignaro che potesse essere priva di questo requisito indispensabile per la circolazione.

Auto in leasing, ma…

Dopo il caso di via Colombo nella sede della Polizia locale di Piacenza si è verificato subito se altri mezzi non fossero in regola. E ben 7 vetture di servizio sono risultate con la revisione scaduta il 31 luglio scorso. Così il Comando di via Rogerio ha provveduto immediatamente a risolvere il problema.

Com’è potuta accadere una cosa del genere, che ha davvero del paradossale? Sembra che gran parte delle auto in dotazione ai vigili non siano direttamente di proprietà del Comune, ma rientrino in un contratto di leasing. E sempre secondo quanto riporta IlPiacenza.it, la società di leasing non avrebbe comunicato la scadenza della revisione dei veicoli né al Comune, né al Comando della Polizia locale. Sarà, ma il libretto di circolazione nelle auto c’è; e forse, società di leasing o no, qualcuno un’occhiata avrebbe dovuto darla, tanto più se circola in divisa…