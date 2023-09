Governo Meloni: cala la fiducia nell’esecutivo e nella premier

Governo Meloni, gradimento in calo: oggi quasi un italiano su due non ha fiducia nell’esecutivo di centrodestra. A dirlo è l’ultimo sondaggio Dire-Tecné. Secondo il rilevamento del 31 agosto-1° settembre, il 49,6% degli italiani dichiara di non aver fiducia nel governo di Giorgia Meloni; il 42,8% invece sostiene di averne, mentre il 7,6% non sa rispondere alla domanda.

Il confronto

L’ultimo sondaggio Dire-Tecnè è stato elaborato su oltre mille risposte provenienti da un campione rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per sesso, età, area geografica. E paragonato al rilevamento di meno di due mesi fa (6-7 luglio) segnala un evidente calo di consensi per il governo Meloni.

Allora, sempre per un rilevamento di Dire-Tecnè, chi non aveva fiducia nell’esecutivo raggiungeva il 46,2%; al contrario, chi aveva fiducia si attestava al 47,5%, mentre dichiarava di non saper rispondere il 6,3% degli intervistati. In pratica, da inizio luglio chi non crede nel governo Meloni è cresciuto del 3,4%; chi ha fiducia è sceso del 4,7%, con un aumento dell’1,3% degli indecisi.

E la premier?

Sempre nello stesso periodo cala in modo chiaro anche il gradimento nei confronti della presidente del Consiglio. Oggi chi ha fiducia in Giorgia Meloni è al 48,2% (53,5% a inizio luglio); mentre chi dichiara di non averne è al 47,1% (42,4%), con gli indecisi sulla fiducia nella premier e leader di Fratelli d’Italia che salgono al 4,7% (4,1% sempre due mesi fa).

Estate rovente

A pesare probabilmente sull’opinione pubblica diverse vicende che hanno arroventato l’estate di palazzo Chigi: dai casi La Russa, Santanchè e Del Mastro all’aumento degli sbarchi di migranti e dei prezzi dei carburanti; per finire con le spaccature sul generale Vannacci e senza dimenticare il riflesso degli scivoloni del compagno della premier, il giornalista televisivo Andrea Giambruno.

FdI sempre in testa

Intanto nel borsino dei partiti FdI, asse portante del governo Meloni, si conferma al primo posto nel gradimento degli intervistati con il 28,5% dei consensi (-0,8% dal sondaggio di inizio luglio); seconda piazza per il Partito democratico al 20,3% (+0,5) seguito dal Movimento 5 Stelle stabile col 15,5%. Giù dal podio, ecco Forza Italia al 10,2% (-0,8) e la Lega con l’8,9% (+0,3); poi Azione, sempre al 3,6%, tallonata da Alleanza Verdi e Sinistra con il 3,5% (+0,4). A chiudere Italia Viva stabile al 2,6% e +Europa con il 2,5% (+0.1) dei consensi degli intervistati.