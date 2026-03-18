Dal ponte sul Nure al referendum sulla giustizia: domani poker di ministri a Piacenza

Piacenza li avrà mai visti quattro ministri in un giorno? A memoria propendiamo per il no. Ma anche se fosse già successo, il 19 marzo 2026 resterà comunque una data da ricordare. Il tour governativo parte domattina alle 10,30 con la cerimonia di riapertura del ponte sul Nure. Annunciata la presenza del vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’occasione è ghiotta, perché una volta tanto i tempi sui lavori pubblici sono stati rispettati. Chiusa la via Emilia a metà settembre, l’Anas si era data sei mesi per riaprire la Statale 9 a Pontenure. Un impegno portato a buon fine, come sicuramente rimarcherà il ministro Salvini. Al suo fianco il prefetto di Piacenza Patrizia Palmisani, i vertici dell’Anas e altre autorità civili, religiose e militari per il taglio del nastro.

L’appuntamento a Sant’Ilario

In serata – con ben tre ministri – chiusura a Piacenza della campagna referendaria per il “Sì” alla riforma della giustizia. L’appuntamento è presso l’Auditorium Sant’Ilario (corso Garibaldi 17) alle ore 21. Oltre al padrone di casa, il ministro piacentino e leader di Fratelli d’Italia Tommaso Foti (Affari europei, Pnrr, e Politiche di coesione), saranno presenti il leghista Roberto Calderoli, titolare del dicastero per gli Affari regionali e le Autonomie, e Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica di Forza Italia.

In vista del voto del 22 e 23 marzo, il centrodestra piacentino rilancia dunque con un appuntamento di livello nazionale. Accanto ai tre rappresentanti del Governo Meloni, si legge nella nota degli organizzatori, porteranno un contributo anche numerosi esponenti del territorio. Tra loro, la senatrice leghista Elena Murelli con il segretario regionale del Carroccio Matteo Rancan; il vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna Giancarlo Tagliaferri (FdI); mentre per Forza Italia ecco Paola Galvani (sindaco di Rottofreno) e Marcello Minari, segretario provinciale del partito fondato da Silvio Berlusconi.