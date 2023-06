“Formiche”: il film di Nicolosi sul dramma dei migranti arriva a Piacenza

“Formiche”: l’appuntamento è stasera a Piacenza. Il film documentario di Valerio Nicolosi sui migranti verrà proiettato alle 20.45 nel salone Nelson Mandela della Camera del Lavoro (via XXIV Maggio 18); e sarà al centro di una serata a ingresso libero, organizzata da Amnesty Piacenza, Circolo Arci Casa del Lavoratore e dalla Cgil.

Dal Mediterraneo a Steinbeck

Prodotto dalla Dazzle Communication di Davide Azzolini e patrocinato da Amnesty International Italia, “Formiche” è il drammatico diario di cento giorni a bordo delle navi umanitarie nel Mediterraneo centrale e di nove “viaggi della speranza” tra la Grecia e i Balcani; per raccontare la più grande tragedia umana dei nostri tempi, spiega una nota degli organizzatori della serata piacentina.

I protagonisti di “Formiche” sono le donne e gli uomini in viaggio; i migranti e gli attivisti delle ong, che hanno scelto di dedicare l’esistenza alla missione di salvare vite umane. Parlano delle loro paure e dei loro sogni; del loro passato e di ciò che si aspettano al di là del mare e delle montagne, oltre un confine dove ha sede la speranza di un futuro migliore. In un ripetersi della storia che lega questi invisibili a milioni di altri prima di loro. Alle “formiche” narrate da John Steinbeck nel suo capolavoro “Furore”, quasi cento anni fa, ricordate con l’incipit che compare in apertura del film.

Testimone in prima linea

Regista, fotografo e giornalista, il romano Valerio Nicolosi (classe 1984) si occupa di rotte migratorie e Medio Oriente. Realizza video-inchieste; scrive per la rivista MicroMega e collabora con agenzie di stampa internazionali e nazionali (Associated Press, Reuters, Ansa), nonché con diversi network televisivi; ha pubblicato foto e video su Washington Post, El Pais, The Guardian, Corriere della Sera e La Repubblica; scrive su Il Manifesto e Altreconomia, sul quotidiano tedesco Junge Welt e sul periodico svedese Arbetaren.

Nicolosi poi ha firmato reportage e documentari a sfondo sociale in America Latina, Medio Oriente ed Europa; con quelli realizzati a bordo della navi umanitarie, sulla rotta balcanica e nella Striscia di Gaza, l’autore di “Formiche” ha vinto diversi premi internazionali. Ha tenuto seminari su giornalismo, reportage ed etica dell’immagine in diverse università; ed è stato docente nelle università palestinesi Al-Aqsa e Deir El-Balah, entrambe nella Striscia di Gaza. Infine, Nicolosi ha pubblicato alcuni libri: “Bar(n)Out”, “Be filmaker a Gaza”, “(R)Esistenze”, “Il gioco sporco”; e due podcast: “Storie dalle frontiere” e “Vite”.