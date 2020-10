a-piacenza-centri-commerciali-chiusi-nel-fine-settimana

Piacenza si adegua alla Lombardia. Visti gli strettissimi rapporti, centri commerciali chiusi nei fine settimana per evitare il rischio di assembramenti e diffusione del Covid-19 con l’arrivo dalla regione vicina dei pendolari dello shopping.

Il provvedimento restrittivo è l’oggetto di un’apposita ordinanza della Regione Emilia-Romagna. E salvo sorprese dell’ultimo minuto, dovrebbe entrare subito in vigore, a partire dal 31 ottobre. La decisione sui centri commerciali è maturata dopo un confronto in videoconferenza tra il governatore Stefano Bonaccini, l’assessore alla Salute Raffaele Donini e il sindaco di Piacenza e presidente della Provincia Patrizia Barbieri.

Chi resta aperto

Dalla chiusura delle cosiddette grandi strutture di vendita e degli esercizi al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali, come avviene in Lombardia, dovrebbero restare esclusi: generi alimentari; alimenti e prodotti per animali domestici; prodotti cosmetici, per l’igiene personale e per l’igiene della casa; piante e fiori e prodotti accessori; giornali, riviste e periodici; farmacie e parafarmacie; tabaccherie e rivendite di monopoli; parrucchieri, estetisti e altre attività artigianali; studi dentistici.

L’andamento del Covid-19

Nel frattempo i dati dei contagi nella provincia emiliana sono tornati a salire. Dai 91 di ieri, a Piacenza si è passati ad altri 159 positivi (29 sintomatici) sui 1.545 (741 asintomatici) dell’intera regione (età media 43 anni) riscontrati attraverso 21.860 tamponi (21.300 ieri). Otto i nuovi decessi, di cui uno a Piacenza (una donna di 65 anni), che portano i morti dall’inizio dell’epidemia a 4.601 (1.002 a Piacenza). Salgono anche i ricoverati in terapia intensiva che ammontano a 123 (+4), mentre Piacenza è a quota 9 (-1).