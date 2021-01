Lega, Bonaccini negligente: non ha inviato progetti per i fondi Next Generation Eu

Next generation Eu: Lega all’attacco di Stefano Bonaccini sui fondi europei per la ripartenza post Covid. Le promesse di novembre, quando il presidente della Regione Emilia-Romagna aveva dichiarato di essere già pronto a presentare progetti per il Recovery Fund, sembrano rimaste tali. È stato sì presentato l’altisonante “Patto per il Lavoro e per il Clima”, ma finora pare che nessun documento sia partito da Bologna per i palazzi del Governo centrale.

Bargi: nessun Invio

La denuncia arriva dal consigliere regionale del Carroccio Stefano Bargi, che ha presentato un’apposita richiesta di accesso agli atti. E nella risposta ricevuta il 13 gennaio si dice che «la Regione non ha inviato alcun documento al Governo sull’utilizzo delle risorse legate al Next Generation Eu».

Per Bargi, «non solo è paradossale, ma fa indignare che il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, lo scorso novembre dichiarasse: “Il Recovery Fund è una grande occasione, mi aspetto molto da questo strumento. Come Regione siamo già pronti a presentare progetti e buona parte vertono dentro il tema della crescita sostenibile perché sono convinto che dobbiamo trasformarla in opportunità di lavoro e per le imprese”; mentre oggi scopriamo che, in realtà, l’Emilia-Romagna non ha ancora presentato alcun progetto».

La cosa grave, prosegue il consigliere della Lega, «è che tutto il bilancio regionale poggia le basi sull’arrivo dei fondi del Next Generation Eu e sappiamo bene che l’ottenimento di tali fondi è condizionato alla presentazione di progetti seri, concreti e analitici».

Rancan: doppia negligenza