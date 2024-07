Parigi blindata per il via alle Olimpiadi: cresce l’allarme terrorismo

Parigi: alla vigilia dell’inaugurazione delle Olimpiadi 2024, cresce l’allarme terrorismo.

La società ferroviaria francese Sncf ha subito un “attacco massiccio” che ha paralizzato la sua rete “gravemente interrotta” a poche ore dalla cerimonia di apertura dei Giochi, dove nei prossimi giorni gareggeranno oltre 400 atleti italiani.

“Diversi atti dolosi concomitanti” hanno colpito 3 linee su 4 del Tgv Atlantico, Nord ed Est: ‘Sono stati appiccati incendi deliberati per danneggiare’ gli impianti delle linee ad alta velocità, ha spiegato il gruppo ferroviario in un comunicato stampa, rilanciato dall’Ansa. Di conseguenza, il traffico dei treni ad alta velocità su queste tre linee è “molto disturbato”. Una fonte vicina alla questione ha parlato di atti di “sabotaggio”, sottolineando che gli atti sono stati “ovviamente concertati”.

Nel mirino

Intanto Israele avverte la Francia di possibili attentati pianificati dall’Iran contro la sua delegazione. Lo fa con una lettera del ministro degli Esteri israeliano Israel Katz al suo omologo francese Stéphane Séjourné.

“Ci sono persone che cercano di minare la natura celebrativa di questo gioioso evento”, scrive Katz, nella missiva rilanciata dall’Agenzia Dire. E aggiunge che “al momento abbiamo valutazioni sulla potenziale minaccia rappresentata da gruppi vicini all’Iran e da altre organizzazioni terroristiche che mirano a compiere attacchi contro i membri della delegazione israeliana e i turisti israeliani durante le Olimpiadi”.

Protezione H24

Per gli 88 atleti israeliani presenti ai giochi di Parigi è prevista una protezione 24 ore su 24. In più, sono tutti sorvegliati dai servizi segreti israeliani, lo Shin Bet. Per questo Katz ringrazia per le “misure di sicurezza senza precedenti” messe in atto dalla Francia.

Al momento, l’unica forma di intimidazione è stata la pubblicazione di un ampio database di dati personali. Carte d’identità, patenti, dati di accesso per account e servizi online, biglietti aerei e foto private sono il bottino trafugato da un gruppo di hacker chiamato Zeus.

Il messaggio del Papa

In tema di Olimpiadi e pace, Papa Francesco, con un messaggio postato su X ha scritto: “Mentre la pace nel mondo è seriamente minacciata, auspico vivamente che tutti rispettino la tregua olimpica, nella speranza di risolvere i conflitti e ripristinare la concordia. Che Dio illumini le coscienze di coloro che sono al potere”.