Tutela delle città e del territorio: il caso Piacenza sotto la lente di Italia Nostra

“La tutela delle città e del territorio – Il caso di Piacenza”. È questo il titolo del convegno voluto e organizzato dalla locale sezione di Italia Nostra. L’incontro, aperto a cittadini e associazioni, si svolgerà sabato prossimo, 25 marzo, alle ore 15 presso l’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano (via Sant’Eufemia 12).

Il convegno è più che mai d’attualità. Visto che a Piacenza oltretutto il Comune ha aperto di recente il percorso partecipativo per il nuovo Piano urbanistico generale (Pug). E sul territorio provinciale logistica e consumo di suolo tengono banco ormai quotidianamente. Nel dettaglio, spiega una nota del Consiglio direttivo di Italia Nostra Piacenza, si affronteranno argomenti come “la rigenerazione urbana nella legislazione vigente e le influenze nel territorio; la modifica dell’articolo 9 della Costituzione con l’introduzione del concetto di salvaguardia ambientale”. Sarà poi analizzata “la situazione attuale nei centri storici delle nostre città”. E si parlerà anche “del ruolo delle Soprintendenze e delle trasformazioni di aree agricole in spazi destinati alla logistica”. Sarà poi lasciato spazio agli interventi del pubblico e al dibattito con i relatori.

I temi che verranno trattati al convegno piacentino “sono vari e non certo esaustivi di un argomento complesso come l’esercizio della tutela”, prosegue la nota. Tuttavia, merita un’analisi attenta. Perché, “pur a fronte delle numerose disposizioni legislative di salvaguardia dell’ambiente e dei luoghi storici di valore testimoniale”, per Italia Nostra “è in atto una profonda trasformazione del territorio attraverso interventi che modificano sostanzialmente il nostro paesaggio cancellandone ogni identità. Le motivazioni sono molteplici; dai fattori economici a una cultura che prende a modello esempi di architetture totalmente estranei al nostro contesto, rischiando di omologare l’immagine delle nostre città, anziché evidenziarne le peculiarità e conservarne l’unicità”.

Il programma del convegno

Dopo i saluti istituzionali di Carlo Emanuele Manfredi, Presidente Italia Nostra sezione di Piacenza e di Claudio Ferrari, Presidente regionale Emilia-Romagna, ecco il programma degli interventi: