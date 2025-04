Dazi Usa: scenario drammatico per l’export dell’Emilia-Romagna

Dazi Usa: con le tariffe annunciate dal presidente Donald Trump, in Emilia-Romagna è danneggiato un export da oltre 10,5 miliardi di euro. Quello degli Stati Uniti è infatti il primo mercato di destinazione delle esportazioni di beni da parte delle imprese emiliano-romagnole. Supera anche la Germania, spiega una nota della Regione.

Ricadute durissime

“Per l’Emilia-Romagna, il suo sistema economico e le sue filiere manifatturiere, potremmo essere alla vigilia di uno scenario drammatico, con ricadute durissime, visto il legame commerciale e di interscambio profondo con gli Stati Uniti. Stiamo parlando di grandi Gruppi, così come di aziende artigiane e di migliaia di posti di lavoro. È per questo che chiediamo con forza al Governo italiano di guidare la delegazione europea in una trattativa nel difendere gli interessi del Paese, con voce forte e unica. Ma anche di reagire con intelligenza affermando tutti i modelli di sviluppo sanciti nella bussola competitiva che si sta discutendo in Europa, senza indugio e senza titubanze”.

Si tratta della posizione, molto preoccupata, espressa dal presidente della Regione Michele de Pascale, che segue da vicino il ‘dossier dazi Usa’ insieme al vicepresidente con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, e all’assessore all’Agricoltura e ai Rapporti con l’Unione europea, Alessio Mammi.

Seconda in Italia

Nel 2024, l’Emilia-Romagna ha fatto segnare un export di beni verso gli Usa di quasi 10,5 miliardi di euro, pari al 16,2% del totale delle esportazioni italiane nel mercato americano (64,8 miliardi). È la seconda regione italiana per valore assoluto dopo la Lombardia (con il 21,2% dell’export nazionale negli Usa), prima di Toscana (15,8%) e Veneto (11,2%). Gli Stati Uniti rappresentano il 12,5% dell’export regionale emiliano-romagnolo complessivo (83,6 miliardi di euro), con oltre 6mila imprese interessate.

I principali settori per valore di export sono: i mezzi di trasporto/automotive (quasi 3,3 miliardi esportati, pari al 31% dell’export regionale verso gli Usa); i macchinari e gli apparecchi industriali (3,1 miliardi, 29%); l’industria alimentare e delle bevande (986 milioni, 9,4%); senza contare l’impatto e le ripercussioni sulla farmaceutica (circa 650 milioni, 6,2%).

Oltre due miliardi di costi

“Al momento non è possibile stimare, neanche con approssimazione, l’impatto di questi costi sui volumi futuri di beni provenienti dall’Emilia-Romagna e importati dagli Stati Uniti”, aggiungono de Pascale, Colla e Mammi. “Però cresce la preoccupazione dopo l’introduzione di nuovi dazi del 20% su tutti i prodotti provenienti dall’Ue con destinazione Usa: il costo complessivo dei prodotti esportati dalle imprese dell’Emilia-Romagna potrebbe crescere tra 2,1 e 2,7 miliardi di euro. Costi che si scaricherebbero innanzitutto sugli importatori/consumatori americani: questo si configura come una tassa aggiuntiva sul valore di un bene importato, pagata dall’importatore americano a vantaggio del Governo federale”.

Nuovi mercati

Infine, “L’elevata internazionalizzazione del sistema emiliano-romagnolo potrebbe amplificare l’impatto negativo dei dazi. Però un tessuto produttivo solido e ben inserito nelle catene internazionali, come quello dell’Emilia-Romagna, può essere nelle condizioni di mettere in atto strategie efficaci per mitigare l’aumento delle tariffe. Con una diversificazione dei mercati come quelli dell’Oriente, come dimostrerà anche la presenza del sistema economico dell’Emilia-Romagna all’Expo di Osaka, in Giappone. Ora ci aspettiamo un’Italia protagonista in Europa nel difendere gli interessi del sistema manifatturiero italiano a tutela del Made in Italy”, concludono de Pascale, Colla e Mammi.