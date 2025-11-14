Attualità

“Le grandi ipocrisie sul clima”: Roger Abravanel presenta il suo libro al PalabancaEventi

Di
Redazione
-
le-grandi-ipocrisie-sul-clima-abravanel-presenta-il-suo-libro-al-palabancaeventi-di-piacenza

“Le grandi ipocrisie sul clima”. Questo il titolo del libro scritto da Roger Abravanel e Luca D’Agnese (prefazione di Francesco Starace, edito da Solferino), che verrà presentato lunedì 17 novembre a Piacenza (PalabancaEventi di via Mazzini 14, ore 18), per iniziativa di Banca di Piacenza e Arca Fondi Sgr.

Dopo i saluti istituzionali del presidente della Banca di Piacenza, Giuseppe Nenna, interverranno Abravanel, Marco Allena, preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Piacenza ed Ettore Carpi, professore in Chimica Agraria alla Cattolica. A moderare l’incontro Simone Bini Smaghi, vicedirettore generale di Arca Fondi Sgr.

«Il confronto su temi complessi come quello della sostenibilità è fondamentale per accrescere la consapevolezza e stimolare un dialogo costruttivo tra mondo economico, accademico e sociale”, ha dichiarato Bini Smaghi. “Arca Fondi è lieta di contribuire a momenti di riflessione che aiutano a leggere il presente e a costruire il futuro con maggiore responsabilità».

Il triangolo della sostenibilità

Gli autori nel volume analizzano il crescente scetticismo verso la burocrazia nata in nome dell’ambiente e del sociale, nota nelle aziende con la sigla Esg. Per loro occorre un nuovo approccio sul clima, come si propone nelle pagine del libro: un “triangolo della sostenibilità”, che ha già realizzato progressi prima impensabili sul clima e che richiede una nuova mentalità delle aziende per sfruttare le opportunità di innovazione offerte dal pianeta, un salto di qualità nelle politiche economiche degli Stati e un atteggiamento più pragmatico da parte degli attivisti, oggi troppo spesso vittime di estremismi ideologici. Alla base c’è il recupero dell’idea originaria di sostenibilità: distingue le vere crisi – che se non affrontate sono destinate ad esplodere – dagli altri mille problemi sociali e ambientali del mondo, dei quali le imprese non possono occuparsi.

Curriculum di vaglia

Nato in Libia da un padre imprenditore di successo, diventato profugo a causa delle persecuzioni antisemite, Roger Abravanel ha costruito la propria carriera autonomamente, puntando sempre sull’eccellenza. Laureato in ingegneria al Politecnico di Milano, diventa il più giovane ingegnere d’Italia. A 23 anni brevetta una valvola che avvia il mercato del condizionamento auto in Italia. Ottiene un Mba all’Insead, entrando nella “lista del rettore”. Lavora per McKinsey, diventando Director Emeritus nel 2006, e fa parte dei consigli di amministrazione di diverse società internazionali. È membro del Cda della Bnl/Bnp e advisor di fondi private equity e venture capital. Ha fondato Genenta, la prima startup italiana quotata al Nasdaq, e Digitail, un modello di successo nell’ecommerce Food italiano. Autore di saggi i cui ricavi sono devoluti in beneficenza, Abravanel è editorialista del Corriere della Sera. È membro dell’Advisory Board del Politecnico di Milano e presidente dell’Insead Council in Italia, selezionato tra i “50 che hanno cambiato il mondo” da Insead nel 2010.

Manager d’azienda con esperienze nei settori energia e infrastrutture, Luca D’Agnese ha lavorato in McKinsey, Terna, Enel e Cassa Depositi e Prestiti. È stato amministratore delegato di aziende quotate alla Borsa italiana, cilena e di New York e presidente di Trevi e Gpi. Si è laureato nel 1986 in Fisica presso la Scuola Normale di Pisa e ha poi conseguito un Mba presso Insead; è autore di 4 libri tra i quali appunto “Le grandi ipocrisie sul clima”.

Per partecipare

All’evento l’ingresso è libero con prenotazione: inviare una email a prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; o telefonare al numero 0523/542441 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9-13/15-17. Agli intervenuti, con precedenza ai primi soci e clienti prenotati, sarà riservato il volume fino ad esaurimento copie.

+ posts

Il Mio Giornale.net ha solo un obiettivo: fare informazione indipendente e con spirito di servizio. Per aiutare i lettori a capire e scegliere, tenendo i fatti separati dalle opinioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.