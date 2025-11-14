“Le grandi ipocrisie sul clima”: Roger Abravanel presenta il suo libro al PalabancaEventi

“Le grandi ipocrisie sul clima”. Questo il titolo del libro scritto da Roger Abravanel e Luca D’Agnese (prefazione di Francesco Starace, edito da Solferino), che verrà presentato lunedì 17 novembre a Piacenza (PalabancaEventi di via Mazzini 14, ore 18), per iniziativa di Banca di Piacenza e Arca Fondi Sgr.

Dopo i saluti istituzionali del presidente della Banca di Piacenza, Giuseppe Nenna, interverranno Abravanel, Marco Allena, preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Piacenza ed Ettore Carpi, professore in Chimica Agraria alla Cattolica. A moderare l’incontro Simone Bini Smaghi, vicedirettore generale di Arca Fondi Sgr.

«Il confronto su temi complessi come quello della sostenibilità è fondamentale per accrescere la consapevolezza e stimolare un dialogo costruttivo tra mondo economico, accademico e sociale”, ha dichiarato Bini Smaghi. “Arca Fondi è lieta di contribuire a momenti di riflessione che aiutano a leggere il presente e a costruire il futuro con maggiore responsabilità».

Il triangolo della sostenibilità

Gli autori nel volume analizzano il crescente scetticismo verso la burocrazia nata in nome dell’ambiente e del sociale, nota nelle aziende con la sigla Esg. Per loro occorre un nuovo approccio sul clima, come si propone nelle pagine del libro: un “triangolo della sostenibilità”, che ha già realizzato progressi prima impensabili sul clima e che richiede una nuova mentalità delle aziende per sfruttare le opportunità di innovazione offerte dal pianeta, un salto di qualità nelle politiche economiche degli Stati e un atteggiamento più pragmatico da parte degli attivisti, oggi troppo spesso vittime di estremismi ideologici. Alla base c’è il recupero dell’idea originaria di sostenibilità: distingue le vere crisi – che se non affrontate sono destinate ad esplodere – dagli altri mille problemi sociali e ambientali del mondo, dei quali le imprese non possono occuparsi.

Curriculum di vaglia

Nato in Libia da un padre imprenditore di successo, diventato profugo a causa delle persecuzioni antisemite, Roger Abravanel ha costruito la propria carriera autonomamente, puntando sempre sull’eccellenza. Laureato in ingegneria al Politecnico di Milano, diventa il più giovane ingegnere d’Italia. A 23 anni brevetta una valvola che avvia il mercato del condizionamento auto in Italia. Ottiene un Mba all’Insead, entrando nella “lista del rettore”. Lavora per McKinsey, diventando Director Emeritus nel 2006, e fa parte dei consigli di amministrazione di diverse società internazionali. È membro del Cda della Bnl/Bnp e advisor di fondi private equity e venture capital. Ha fondato Genenta, la prima startup italiana quotata al Nasdaq, e Digitail, un modello di successo nell’ecommerce Food italiano. Autore di saggi i cui ricavi sono devoluti in beneficenza, Abravanel è editorialista del Corriere della Sera. È membro dell’Advisory Board del Politecnico di Milano e presidente dell’Insead Council in Italia, selezionato tra i “50 che hanno cambiato il mondo” da Insead nel 2010.

Manager d’azienda con esperienze nei settori energia e infrastrutture, Luca D’Agnese ha lavorato in McKinsey, Terna, Enel e Cassa Depositi e Prestiti. È stato amministratore delegato di aziende quotate alla Borsa italiana, cilena e di New York e presidente di Trevi e Gpi. Si è laureato nel 1986 in Fisica presso la Scuola Normale di Pisa e ha poi conseguito un Mba presso Insead; è autore di 4 libri tra i quali appunto “Le grandi ipocrisie sul clima”.

Per partecipare

All’evento l’ingresso è libero con prenotazione: inviare una email a prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; o telefonare al numero 0523/542441 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9-13/15-17. Agli intervenuti, con precedenza ai primi soci e clienti prenotati, sarà riservato il volume fino ad esaurimento copie.