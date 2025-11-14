Piacenza Parcheggi-Gps: no del giudice alla risoluzione del contratto decisa dal Comune

Piacenza Parcheggi-Gps ottiene un altro successo in Tribunale contro il Comune. Il giudice Antonino Fazio, com’era prevedibile, ieri si è pronunciato del tutto a favore delle richieste delle imprese del principe siciliano Filippo Lodetti Alliata. Bloccata quindi la risoluzione del contratto decisa unilateralmente dall’amministrazione del sindaco Pd Katia Tarasconi.

Il motivo della pronuncia del giudice piacentino è presto detto: Gps all’inizio di settembre ha ottenuto il riconoscimento dello stato di crisi, in particolare per i debiti che ha con il Comune di Vicenza a cui deve versare circa 7 milioni di euro. La misura di composizione negoziata della crisi vede in campo tutte le tutele del caso previste dalla legge, compreso il blocco dei contratti in essere, che non possono essere risolti, men che meno unilateralmente dalle controparti.

La Global Parking Solutions controlla Piacenza Parcheggi con una quota di maggioranza dell’85%. Questo per il giudice Fazio comporta che risolvere il contratto di concessione per le strisce blu e il parcheggio interrato di piazza Cittadella tra Piacenza Parcheggi e palazzo Mercanti danneggerebbe i flussi di cassa di Gps, violando le misure protettive stabilite a suo favore per risanare i conti.

La gestione della crisi di Gps è stata affidata al commercialista piacentino Carloeugenio Lopedote ed ha una durata di quattro mesi che possono essere prorogati. In questo periodo di trattative dunque i contratti in essere che garantiscono le entrate dirette o indirette, attraverso le controllate di Gps, non possono essere interrotti, come rileva anche il quotidiano Libertà. Risorse indispensabili per tentare di trovare un accordo tra la società di Lodetti Alliata e i suoi creditori; anche nel loro interesse, come ha rimarcato il giudice, avviando il risanamento delle sue attività economiche. Stesso discorso per tutte le azioni esecutive sul patrimonio, innescate da liquidazioni giudiziali, revoca delle linee di credito da parte di banche, escussioni di fideiussioni a carico di Gps: sono temporaneamente sospese per evitare il suo fallimento.