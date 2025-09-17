Patrizia Barbieri, la Gps di Lodetti Alliata è entrata in crisi: il Comune di Piacenza lo sa?

Patrizia Barbieri: colpo di scena a Piacenza. L’ex prima cittadina, alla guida dell’omonima lista civica in Consiglio comunale, ha presentato stamattina un’interrogazione urgente all’Amministrazione del sindaco Pd Katia Tarasconi. L’avvocato Barbieri chiede di sapere se è al corrente della crisi in cui versa Gps Global Parking Solutions. È l’azienda del principe siciliano Filippo Lodetti Alliata che controlla Piacenza Parcheggi, titolare della concessione per il cantiere di piazza Cittadella, la concessione di strisce blu e rimozione forzata.

Da una visura presso la Camera di commercio dell’Emilia, spiega Barbieri, risulta infatti che dall’8 settembre scorso “Gps, Globlal Parking Solutions, ha in corso l’applicazione di misure protettive previste dagli articoli 6 del Dl 118/21 e 18 del D.Lgs. 14/2019”. E che “risulta quindi pubblicata l’istanza delle misure protettive al patrimonio di Gps (9 milioni di euro, azienda controllata al 100% dalla Final Spa, ndr)”. Cosi come “risulta nominato un esperto, Carloeugenio Lopedote“, per la composizione negoziata della crisi aziendale. Una situazione probabilmente legata alle vicende che hanno coinvolto Gps a Vicenza, dove deve risarcire il Comune veneto per oltre 7 milioni di euro di mancati versamenti per la gestione delle strisce blu. Ma che potrebbe creare rilevanti condizionamenti anche sulle vicende legali di Piacenza.

Con l’ok del tribunale, la composizione negoziata viene attuata per un tempo limitato, onde accertare se è possibile un risanamento aziendale. Nel periodo in questione, la misura impedisce per esempio le risoluzioni anticipate dei contratti, la verifica dello stato di insolvenza o il fallimento dell’impresa.

“Alla luce di queste notizie e dei gravosi contenziosi in essere tra il Comune e Piacenza Parcheggi-Gps”, per l’esponente del centrodestra “tale situazione comporta un incremento dei già notevoli rischi” che palazzo Mercanti “si è assunto con le proprie scelte”.

Barbieri chiede quindi al sindaco Tarasconi e alla Giunta di sapere “se il Comune è al corrente della pubblicazione dell’istanza di applicazione negoziata della crisi di Gps Global Parking Solutions Spa; se il Comune alla luce dell’istanza dell’azienda di Lodetti Alliata ha valutato le ripercussioni sui contratti in essere; e cosa intenda fare sulla scorta della presentazione della procedura di composizione negoziata della crisi di Gps, di cui deve tenere necessariamente conto”.