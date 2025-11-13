In evidenza

Cena al buio: a Piacenza una serata speciale organizzata dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti

Di
Redazione
-
cena-al-buio-a-piacenza-serata-organizzata-da-unione-italiana-ciechi-e-ipovedenti

Cena al buio: a Piacenza è in arrivo una serata speciale. Si tratta di un’esperienza sensoriale unica che permetterà di scoprire quanto i sapori, i profumi, i suoni e il contatto possano raccontare e trasmettere emozioni in modo sorprendente. L’appuntamento – organizzato dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, sezione territoriale di Piacenza – è in città mercoledì 3 dicembre alle ore 20 presso la Trattoria Da Vittorio (via Camicia 9/11).

Durante la Cena al buio, spiegano gli organizzatori in una nota, “i partecipanti verranno bendati e accompagnati al tavolo. potranno sperimentare una nuova prospettiva sul gusto e sulla convivialità, avvicinandosi in modo empatico e autentico al mondo della disabilità visiva. Sarà un momento di condivisione, riflessione e meraviglia, dove ogni percezione si farà più viva e intensa”.

Ad accompagnare l’atmosfera dell’evento, una frase che ne rappresenta pienamente l’essenza: “Nel buio i sensi danzano: il gusto guida, i profumi raccontano, le dita sfiorano come sussurri e l’udito brinda al piacere. Nell’esperienza della tavola è il gusto a comandare e lo sguardo può riposare.” La serata, dunque, “non è solo un appuntamento gastronomico ma un viaggio nel cuore dei sensi e nella consapevolezza. Vi aspettiamo per condividere insieme un brindisi… da ascoltare, annusare e assaporare fino in fondo”, conclude la nota.

Prenotazioni entro il 27 novembre

La partecipazione alla Cena al buio prevede un contributo di 35 euro e i posti sono limitati. È quindi richiesta la prenotazione entro giovedì 27 novembre 2025, contattando il numero 0523-337677 oppure scrivendo a uicpc@uici.it. Il pagamento potrà essere effettuato anche tramite bonifico bancario all’Iban: IT85S0515612600CC0000016892. Al momento dell’adesione si chiede gentilmente di segnalare eventuali allergie o intolleranze alimentari. Parte del ricavato della serata sarà destinato a sostenere i progetti dell’Uici Piacenza, che ogni giorno si impegna per promuovere autonomia, inclusione e pari opportunità per le persone cieche e ipovedenti del territorio.

+ posts

Il Mio Giornale.net ha solo un obiettivo: fare informazione indipendente e con spirito di servizio. Per aiutare i lettori a capire e scegliere, tenendo i fatti separati dalle opinioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.