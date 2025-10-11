Bitcoin e dintorni: come cambia la moneta? Ne parla Pinosa al PalabancaEventi di Piacenza

“Come cambia la moneta? Bitcoin, stablecoin, central bank digital currency”: è il titolo della relazione che Gabriele Pinosa, presidente di Go-Spa consulting, terrà a Piacenza lunedì 13, alle ore 18, presso il PalabancaEventi (via Mazzini 14). Ottobre infatti è il mese dedicato all’educazione finanziaria nel nostro Paese. E la Banca di Piacenza – da sempre attiva con molteplici iniziative atte a far crescere nella popolazione in generale e nei propri clienti in particolare, la conoscenza degli strumenti finanziari – promuove l’incontro con Pinosa, ospite abituale del popolare Istituto di credito, su un tema di grande attualità come quello delle valute digitali.

Curriculum di vaglia

Laureato in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari all’Università Cattolica di Milano, Pinosa lavora nel settore finanziario dagli inizi degli anni Novanta. Dopo una lunga esperienza nel gruppo UBI, dal 2003 si occupa dell’analisi di scenario e dei suoi impatti sul sistema finanziario. Collabora con la rivista specializzata “Investimenti finanziari” e, nel 2008, ha pubblicato il volume “Macroeconomia e mercati finanziari”, Luca Angelucci Editore. È stato membro del Consiglio di amministrazione di Retelit Spa, prima in rappresentanza delle minoranze e poi come presidente, oltre che ceo e board member di aziende in Italia, Austria e Regno Unito.

Pinosa è socio fondatore ed amministratore Unico di Go-Spa consulting srl. Attivo da anni come formatore esterno per Borsa Italiana – oltre che per gruppi bancari, assicurativi e finanziari, tra i quali Banca di Piacenza – è presente su alcuni canali televisivi (Rainews24 e ClassCnbc) con interventi sull’analisi dello scenario macroeconomico e sulle prospettive dei mercati finanziari.

Per partecipare

All’evento l’ingresso è libero con prenotazione: inviare una email a prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; o telefonare al numero 0523-542441 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9-13/15-17.