“Capitani”: Gianfelice Facchetti presenta il suo libro alla Galleria Biffi Arte di Piacenza

“Capitani”: Gianfelice Facchetti presenta a Piacenza il suo ultimo libro. L’appuntamento è domani, martedì 28 maggio, alle 18 presso la Galleria Biffi Arte in via Chiapponi. Dialogheranno con l’autore i giornalisti Giorgio Lambri e Mauro Molinaroli.

«I capitani nello sport sono sinonimo di fedeltà, rappresentanti dei colori e della gloria di un club, garanti dell’unità della squadra, in campo e fuori», spiega Molinaroli. «Campioni che hanno consegnato le loro gesta alla leggenda. Condottieri capaci di migliorare i compagni, dando l’esempio con generosità, mentalità vincente, attaccamento. Facchetti racconta storia, aneddoti e virtù dei capitani del pallone, capaci di accendere l’immaginario collettivo dei tifosi, dalle origini del “football” fino al meno romantico calcio-business di oggi».

Bandiere indimenticabili

In questo libro edito da Piemme, come si legge nella presentazione, «incontreremo uomini di poche ma incisive parole, come Armando Picchi, Gaetano Scirea e Franco Baresi, o come Gigi Riva, capitano di fatto anche se mai ha voluto indossare la fascia». Poi sarà la volta di «trascinatori sempre pronti a suonare la carica ai compagni, come Valentino Mazzola e Giampiero Boniperti. Miti immortali capaci di rappresentare un popolo, come Francesco Totti e Totonno Juliano, o di unire le generazioni, come Cesare e Paolo Maldini».

Capitani, prosegue Molinaroli, «che si sono distinti anche per supremazia tecnica, come Roberto Baggio e Alex Del Piero, oppure diventati punti di riferimento pur senza essere dei fuoriclasse. Dal primo capitano della Nazionale Francesco Calì, a Giacinto Facchetti, padre dell’autore, a cui la fascia sopra la maglia azzurra conferiva responsabilità degne di un diplomatico». E ancora Zanetti, Di Bartolomei, Piola, Antognoni, Zoff; e stelle internazionali come Puskás, Jašin, Charlton, Beckenbauer. «Le loro storie di passione, coraggio, lealtà insegnano che nel calcio il capitano non è solo il leader di una squadra, ma un simbolo capace di unire tutti gli appassionati, incarnando lo spirito del gioco e i suoi valori», conclude il giornalista e scrittore piacentino.

Attore, regista e…

Nato nel 1974, Gianfelice Facchetti è attore, drammaturgo e regista. Ha collaborato con il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport. Ha lavorato per “La Domenica Sportiva” e tiene una rubrica settimanale nella trasmissione di Rai 3 “Buongiorno regione”. È figlio di Giacinto Facchetti, storica bandiera dell’Inter e capitano della Nazionale italiana. Al padre, nel 2011, ha dedicato “Se no che gente saremmo” (Longanesi), vincitore del Premio Bancarella Sport.