Cavanna: sul Covid non abbiamo imparato la lezione

Luigi Cavanna l’aveva detto: sul Covid non abbiamo imparato la lezione. E già un mese fa, il direttore del Dipartimento di Oncologia-Ematologia dell’Ausl di Piacenza, aveva dettato un’agenda sulle cose da fare per affrontare la seconda ondata che stava montando all’orizzonte.

Dal riabilitare la somministrazione dell’idrossiclorochina per la cura dei pazienti Covid a domicilio alla necessità di fare più informazione. Soprattutto coinvolgendo il mondo dei giovani sui rischi di contagio. Senza dimenticare il tema delle vaccinazioni dall’antinfluenzale a quella per la polmonite.

Tutte considerazioni fatte dal professor Cavanna in una video-intervista rilasciata a Sanità Informazione il 22 settembre scorso, che sono più che mai d’attualità, alla luce dell’aumento dei casi di Covid e non solo su scala nazionale o regionale.

Ieri a Piacenza si sono contati infatti 53 nuovi positivi (641 in Emilia-Romagna) e quattro ricoveri in terapia intensiva su un totale di nove; in complesso, sul territorio provinciale i casi da inizio ottobre sono 557, un numero pari ai positivi riscontrati nei quattro mesi precedenti.