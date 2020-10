Nuovo decreto: più potere ai sindaci e più flessibilità a scuola

Nuovo decreto: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha illustrato in conferenza stampa il contenuto del Dpcm del Governo che entrerà in vigore a partire dalla mezzanotte di lunedì 19 ottobre.

Il provvedimento per prima cosa dà maggiori poteri ai sindaci per evitare assembramenti che facilitino la diffusione dei contagi di Covid. I primi cittadini potranno disporre con apposite ordinanze la chiusura al pubblico di vie o piazze delle città dopo le ore 21.

Altro punto cardine del Dpcm: le scuole. Per le superiori, dopo una comunicazione al ministero dell’Istruzione per oggettiva criticità, sarà possibile l’attivazione della didattica a distanza; saranno favorite forme organizzative flessibili, con ingressi alle ore 9 e lezioni pomeridiane, anche al fine di alleggerire gli assembramenti sui mezzi pubblici negli orari critici.

Nel campo della ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie e così via), consumo al tavolo dalle ore 5 fino alle 24 (massimo sei persone) e fino alle ore 18 per altri consumi. Sempre consentita la consegna a domicilio, nonché, fino alle 24 la ristorazione con asporto, con il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Nessuna limitazione di orario per i servizi di ristorazione in ospedali, aeroporti e lungo le autostrade. Chiusura alle 21 per le sale da gioco. I locali dovranno esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono accedere in base a protocolli e linee guida vigenti.

Stop a fiere e sagre locali, e a tutti i convegni, ammessi solo con modalità a distanza. Consentiti gli eventi fieristici nazionali o internazionali. Nel settore pubblico tutte le riunioni si dovranno svolgere in modalità a distanza, salvo motivate ragioni. In più verrà incrementato lo smart working con un successivo e specifico provvedimento.

Sport: si fermano le gare dilettantistiche nelle discipline con contatto. Niente stop invece per l’attività professionistica. Su palestre e piscine ci sarà una settimana per adeguare i protocolli e verificarne il rispetto. In caso contrario le attività verranno sospese.