Chiusura ponte sul Nure, il mondo produttivo e sindacale piacentino: autostrada gratuita durante i lavori

Ponte sul Nure: la chiusura prevista da fine agosto e di almeno sei mesi per il rifacimento dell’infrastruttura lungo la via Emilia da parte dell’Anas preoccupa il mondo delle imprese e del sindacato piacentino. Così chiede all’unisono azioni concrete da parte delle istituzioni per limitarne l’impatto su settori produttivi e cittadini.

Le associazioni datoriali e sindacali locali intervengono dunque con un appello condiviso sulla chiusura – parziale e totale – del ponte tra Pontenure e Montale. Dagli industriali agli esercenti, passando per gli artigiani e le cooperative fino ad arrivare a Cgil, Cisl e Uil, si intensificano infatti le preoccupazioni legate agli impattanti lavori previsti per fine estate. Aziende, professionisti e sindacati chiedono interventi in tempo utile per garantire la sicurezza dei lavoratori e scongiurare un effetto a cascata sul traffico cittadino di Piacenza che coinvolgerebbe appunto lavoratori, mezzi pesanti e anche gli utenti provenienti dalla provincia.

Ponte sul Nure e rete autostradale

«Anche ai fini della sicurezza, chiediamo che la rete autostradale venga considerata a tutti gli effetti come viabilità alternativa per tutto il periodo dei lavori», si legge nell’appello. «Il dirottamento del traffico su quella arteria garantirà anche maggiore sicurezza per i viaggiatori, oltre a scongiurare pesanti impatti a cascata sui tempi di percorrenza dell’area est della città ed evitare un sovraffollamento di traffico sull’alternativa provinciale 587, già satura. Chiediamo pertanto alle istituzioni di attivare un dialogo con le società autostradali, così da concretizzare in tempi celeri questa necessità».

Affinché ciò si realizzi, prosegue l’appello, «è imprescindibile garantire la gratuità della tratta, esentando gli utenti dal pagamento del pedaggio nel segmento che va da Fiorenzuola d’Arda a Piacenza e viceversa, a partire dai lavoratori coinvolti dai disagi e dagli autotrasportatori».

Itinerari praticabili

Per quanto riguarda «le attività economiche normalmente raggiungibili lungo l’asse della via Emilia Parmense, specialmente per le piccole attività di servizi commerciali e artigiane penalizzate dai lavori, richiediamo che tutte risultino comunque raggiungibili attraverso itinerari stradali alternativi e praticabili». Infine, si chiede «alle autorità competenti che, a seguito dei loro incontri operativi, vengano inviate informative complete e aggiornate della situazione lavori» per il rifacimento del ponte sul Nure, «con rilevazione delle criticità emergenti e delle soluzioni adottate».

Cia Piacenza;

Cgil, Cisl e Uil Piacenza;

Cna Piacenza;

Coldiretti Piacenza;

Confagricoltura Piacenza;

Confapindustria Piacenza;

Confcooperative Piacenza;

Confesercenti Piacenza;

Confindustria Piacenza;

Lega Coop Emilia Ovest;

Libera Associazione Artigiani Piacenza;

Unione Commercianti Piacenza;

Upa Federimpresa Piacenza.