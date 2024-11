claudio-bassanetti-riconfermato-alla-presidenza-nazionale-di-anepla

Claudio Bassanetti: l’imprenditore piacentino riconfermato alla presidenza di Anepla. L’Assemblea annuale dell’associazione che rappresenta il settore delle cave di inerti, si è tenuta ieri presso la sede di Confindustria Piacenza.

Al centro dell’Assemblea, dal titolo “Il ruolo degli inerti nell’economia circolare: tra sfida ed opportunità”, diversi temi, come energie rinnovabili, materie prime strategiche, materiali alternativi da recupero, innovazione digitale ed economia circolare, spiega una nota di Anepla. Insieme a Bassanetti, ne hanno discusso l’onorevole Tommaso Foti, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Stefano Gallini, presidente di Federbeton Confindustria, e Francesco Castagna, direttore di Anepla.

Regole chiare

Durante l’evento, le associazioni presenti hanno preso parola per chiedere alle istituzioni un sistema di regole chiaro, pronto a supportare l’industria per non vanificare l’impegno e gli importanti investimenti messi in campo per la sostenibilità e la decarbonizzazione.

L’industria italiana e, in particolare, quella riunita in Anepla e Federbeton, si trova in un momento sfidante tra investimenti per garantire al Paese prodotti e processi sempre più sostenibili e iter amministrativi disomogenei sul territorio, causa di ritardi e vincoli per l’implementazione di leve essenziali per la transizione green dell’intera industria.

Soluzioni concrete

Il mondo delle costruzioni, prima fra tutte la filiera del cemento e del calcestruzzo di cui il settore delle cave è parte integrante, è al lavoro per cercare di dare soluzioni concrete alle sfide odierne, puntando all’innovazione dei prodotti e orientando i processi verso la circolarità. E il ruolo degli inerti nell’economia circolare non può che essere centrale, per costruzioni sostenibili e carbon neutral.

Il momento di confronto ospitato da Confindustria Piacenza, conclude la nota, s’inserisce nell’ambito delle diverse iniziative promosse da Anepla e Federbeton per promuovere il dialogo con le Istituzioni e riflettere sul ruolo e sulle potenzialità del comparto degli inerti e dell’intera filiera del cemento e del calcestruzzo.