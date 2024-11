Violenza contro le donne: l’allarme di Mattarella e una bella riflessione piacentina

“La violenza contro le donne presenta numeri allarmanti”. A sottolinearlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella giornata mondiale dedicata a questo tema. “È un comportamento che non trova giustificazioni, radicato in disuguaglianze, stereotipi di genere e culture che tollerano o minimizzano gli abusi, che si verificano spesso anche in ambito familiare”.

Quanto fatto finora, evidenzia il capo dello Stato, “non è tuttavia sufficiente a salvaguardare le donne, anche giovanissime, che continuano a vedere i loro diritti violati. È un’emergenza che continua. Si tratta di madri, sorelle, figlie, persone con sogni e progetti che vedono violato il diritto di poter vivere una vita libera e dignitosa, donne che lottano per la propria indipendenza, per poter scegliere il proprio destino”.

È fondamentale, aggiunge Mattarella, “continuare a lavorare per eradicare i pregiudizi e gli atteggiamenti discriminatori che rendono ancora oggi le donne più deboli nella società, nel lavoro e nella famiglia. Le istituzioni, le forze della società civile devono sostenere le donne nella denuncia di qualsiasi forma di sopruso, offrendo protezione e adeguato supporto. È un valore per l’intera società far sì che siano pienamente garantiti i diritti umani dell’universo femminile”.

Detto del presidente, che va sempre ascoltato con grande attenzione, oggi però anche le ovvietà si susseguono. E allora, per rompere questa cappa di déjà-vu, vi invitiamo a leggere la riflessione più interessante che abbiamo trovato sul tema della violenza contro le donne. L’ha scritta Bruna Milani su Piacenza Diario. Cliccate sull’immagine seguente e prendetevi qualche minuto. Per noi ne è valsa la pena.