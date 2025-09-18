Comune di Fiorenzuola: il sindaco Gandolfi vara un rimpasto delle deleghe in Giunta

Fiorenzuola: rimpasto di deleghe nella Giunta del sindaco Romeo Gandolfi alla guida del secondo Comune della provincia di Piacenza. E le novità non sono di poco momento. L’annuncio arriva da una nota dei rappresentanti di SiAmo Fiorenzuola, la compagine di centrodestra che governa il capoluogo della Val d’Arda dal giugno 2016.

“In una logica di gestione dei carichi di lavoro, stante la complessità che la vita amministrativa di un Ente con la dimensione del Comune di Fiorenzuola comporta, si è resa necessaria una riorganizzazione”, si legge nella nota. “In questo senso, prendendo atto dei sopraggiunti impegni dell’assessore Massimiliano Morganti, sia come consigliere delegato all’Edilizia scolastica presso la Provincia di Piacenza sia per motivi professionali, le deleghe ai Lavori pubblici e Patrimonio tornano in capo al Sindaco Romeo Gandolfi“; mentre a Morganti restano quelle a Cultura, Biblioteca, Associazioni e Sport.

Non basta. “Sul fronte dei rapporti distrettuali, di cui Fiorenzuola è il capofila nell’ambito del Distretto socio-sanitario di Levante che ricomprende 24 Comuni, si è valutato che per consentire alla vicesindaco Paola Pizzelli di svolgere appieno il suo ruolo di rappresentanza del primo cittadino quando non possa essere presente di persona, nonché nell’ambito delle politiche abitative, di spostare quindi la delega al Distretto all’assessore Marcello Minari“. Il tutto “in linea con il contenuto del Dup presentato questa estate, nel quale il distretto diventerà un settore a se stante rispetto al più vasto contesto dei servizi sociali. Da qui la necessità di una maggiore interazione con l’assessorato alle Risorse umane e al Bilancio, già in capo a Minari, e che ne interessano gli aspetti organizzativi”, conclude la nota di SiAmo Fiorenzuola.