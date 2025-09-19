Cultura

L’Orlando Furioso della compagnia Manni-Ossoli al PalabancaEventi di Piacenza

Di
Redazione
-
orlando-furioso-della-compagnia-manni-ossoli-al-palabancaeventi-di-piacenza
Da sinistra, in senso orario: Manni, Ossoli, Ruffilli, Magiarotti, Rebecca

L’Orlando Furioso al PalabancaEventi di Piacenza. ll reading teatrale “Ruggero e la liberazione di Angelica”, tratto dal Canto X del poema di Ludovico Ariosto, vede come protagonisti Mino Manni (regia e voce recitante); Marta Ossoli (canto e voce recitante-Ippogrifo); Marta Rebecca (canto-Angelica); Silvia Mangiarotti (arrangiamenti musicali e violino); Francesca Ruffilli (violoncello).

L’appuntamento è sabato 20 settembre, alle ore 21, nella Sala Corrado Sforza Fogliani dell’ex palazzo Galli, in via Mazzini 14. Un’iniziativa della Banca di Piacenza in collaborazione con la Confedilizia: si tratta del tradizionale evento di chiusura del convegno nazionale della Confederazione italiana della proprietà immobiliare – il Coordinamento legali – giunto quest’anno alla sua 35ª edizione; e come sempre organizzato nella sala dell’istituto di credito piacentino alla Veggioletta.

Nel poema Orlando Furioso, Ariosto parla di amore e di guerra, con lo scontro di saraceni e cristiani: popoli diversi, fedi diverse, ma accomunate dal fatto stesso di essere persone. Emblematico che sia un saraceno sia un cristiano si innamorino di Angelica, a dimostrazione che l’amore non conosce differenze e confini.

All’evento l’ingresso è libero con prenotazione: inviare una email a prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; o telefonare al numero 0523-542441 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9-13/15-17.

+ posts

Il Mio Giornale.net ha solo un obiettivo: fare informazione indipendente e con spirito di servizio. Per aiutare i lettori a capire e scegliere, tenendo i fatti separati dalle opinioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.