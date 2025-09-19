L’Orlando Furioso della compagnia Manni-Ossoli al PalabancaEventi di Piacenza

L’Orlando Furioso al PalabancaEventi di Piacenza. ll reading teatrale “Ruggero e la liberazione di Angelica”, tratto dal Canto X del poema di Ludovico Ariosto, vede come protagonisti Mino Manni (regia e voce recitante); Marta Ossoli (canto e voce recitante-Ippogrifo); Marta Rebecca (canto-Angelica); Silvia Mangiarotti (arrangiamenti musicali e violino); Francesca Ruffilli (violoncello).

L’appuntamento è sabato 20 settembre, alle ore 21, nella Sala Corrado Sforza Fogliani dell’ex palazzo Galli, in via Mazzini 14. Un’iniziativa della Banca di Piacenza in collaborazione con la Confedilizia: si tratta del tradizionale evento di chiusura del convegno nazionale della Confederazione italiana della proprietà immobiliare – il Coordinamento legali – giunto quest’anno alla sua 35ª edizione; e come sempre organizzato nella sala dell’istituto di credito piacentino alla Veggioletta.

Nel poema Orlando Furioso, Ariosto parla di amore e di guerra, con lo scontro di saraceni e cristiani: popoli diversi, fedi diverse, ma accomunate dal fatto stesso di essere persone. Emblematico che sia un saraceno sia un cristiano si innamorino di Angelica, a dimostrazione che l’amore non conosce differenze e confini.

All’evento l’ingresso è libero con prenotazione: inviare una email a prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; o telefonare al numero 0523-542441 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9-13/15-17.