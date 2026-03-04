Attualità

Credito a Piacenza: prestiti e risparmi in crescita per famiglie e imprese

Credito a Piacenza: prestiti e risparmi in crescita per famiglie e imprese del territorio provinciale. Alla fine del 2025, i prestiti erogati dal sistema bancario locale hanno evidenziato un incremento del 3,5% rispetto all’anno precedente, portando gli impieghi complessivi a quota 6,4 miliardi di euro, mentre il risparmio finanziario ha superato i 21 miliardi di euro.

Secondo i dati della Banca d’Italia, analizzati dall’Ufficio Studi della Camera di commercio dell’Emilia, questa dinamica positiva è stata sostenuta sia dalle famiglie consumatrici, in crescita del 3,1%, sia dal totale delle imprese, che hanno fatto registrare un aumento del 3,7%. Resta invece di segno opposto l’andamento relativo agli impieghi destinati alle amministrazioni pubbliche, che hanno segnato una contrazione del 4,1%.

I beneficiari del credito

Sempre per l’analisi camerale, le imprese si sono confermate come i principali beneficiari del credito, assorbendo il 55,7% degli impieghi totali, mentre alle famiglie è riconducibile il 42,3% delle consistenze. Dei circa 3,6 miliardi di euro destinati al sistema produttivo, la quota preponderante, cioè il 77%, è stata indirizzata verso le imprese medio-grandi.

A livello settoriale, il maggior incremento degli impieghi ha riguardato il comparto manifatturiero, per il quale si è registrato un incremento del 6%; in aumento, poi, anche la concessione del credito nel comparto delle costruzioni (+2%) e dei servizi (+2,5%). Il tasso di deterioramento del credito nello stesso periodo ha mostrato segnali di miglioramento, scendendo all’1,2% rispetto all’1,5% registrato nel dicembre del 2024. La riduzione è stata favorita dal calo delle insolvenze in quasi tutti i comparti economici, con una flessione particolarmente marcata nei servizi (dal 2,8% al 2%) e nelle attività manifatturiere (dall’1,9% all’1,5%).

Depositi e titoli a custodia

Per quanto riguarda il risparmio finanziario, i depositi di famiglie e imprese sono aumentati dello 0,4%, superando i 10,6 miliardi di euro, nonostante la crescita più contenuta rispetto ai trimestri precedenti. Parallelamente, i titoli a custodia hanno segnato una decisa variazione positiva del 9,9%. Il valore complessivo del risparmio finanziario delle imprese e dei cittadini piacentini, calcolato come somma di depositi e titoli a custodia, ha così raggiunto i 21,1 miliardi di euro a fine 2025, con un incremento di oltre un miliardo rispetto all’anno precedente, conclude la nota della Camera di commercio dell’Emilia.

