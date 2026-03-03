Festa della donna, Laura Morante ospite della Banca di Piacenza al PalabancaEventi

Laura Morante sarà ospite d’eccezione domenica 8 marzo al PalabancaEventi di via Mazzini. In occasione della Festa della donna, la Banca di Piacenza ha organizzato alle ore 17 un incontro con la nipote della celebre scrittrice Elsa Morante. In dialogo con l’attrice e regista, Mino Manni, direttore artistico del Teatro Verdi di Fiorenzuola d’Arda, dove Laura Morante si esibirà la sera stessa (ore 20.45) nello spettacolo “Notte di sfolgorante tenebra” (sostenuto dalla Banca e in collaborazione con AidaStudioProduzioni).

La pièce è un omaggio alle grandi eroine tragiche del teatro greco, da Ecuba a Medea, da Clitemnestra a Elettra: straordinarie figure femminili delle tragedie di Eschilio, Sofocle ed Euripide che si racconteranno sullo sfondo del tragico retaggio della guerra in un monologo vibrante, impetuoso ma anche intimo e introspettivo.

Protagonisti, oltre a Laura Morante, anche autrice del testo, Davide Alogna (violino) e Luca Provenzani (violoncello). Regia di Daniele Costantini. Musiche di Bach, Gliere, Ravel, Haendel e Havorsen.

Per partecipare

L’ingresso all’evento è libero con prenotazione: inviare una email a prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; o telefonare al numero 0523/542441 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9-13/15-17.