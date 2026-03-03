Alessandro Delpiano è il nuovo segretario generale dell’Autorità di bacino del fiume Po

Alessandro Delpiano è il nuovo segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (Adbpo). La nomina, che prevede un mandato di cinque anni, è stata effettuata con apposito decreto dalla presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase).

“L’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è la più ampia d’Italia, composta dalle regioni più popolate di persone, imprese e agricoltura del nostro Paese”, ha evidenziato Delpiano. “Questa prosperità è dovuta a molti fattori, ma il principale è certamente la presenza del Grande Fiume, dei suoi affluenti e dei canali di bonifica. Questo straordinario sistema rifornisce di acqua e di terra la vita e l’economia delle nostre comunità”. Però, “i cambiamenti climatici e gli eventi estremi stanno mettendo a rischio sia la vita delle città e delle imprese che quella degli organismi naturali”.

In questo quadro, ha aggiunto Delpiano, “l’Autorità di bacino lavorerà nei prossimi anni perché le politiche di difesa idraulica del nostro Paese possano essere sempre più strutturali e sempre meno emergenziali. Ringrazio il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e il Governo per la fiducia. Ringrazio anche il precedente segretario generale, Alessandro Bratti, oltre che Andrea Colombo (segretario facente funzione), per il lavoro svolto fino ad ora”.

Curriculum di vaglia

Classe 1969, Delpiano si laurea a Bologna nel 1996 in Ingegneria civile, iniziando subito ad occuparsi di pianificazione territoriale, urbanistica e di mobilità, spiega una nota dell’Autorità di bacino. Fino alla nomina di segretario generale, è stato direttore dell’Area pianificazione territoriale della Città metropolitana di Bologna per la quale ha anche curato il Piano della mobilità e il Piano territoriale metropolitano, ricevendo numerosi premi e riconoscimenti internazionali. Già coordinatore del Piano strategico metropolitano di Bologna e coordinatore tecnico del Comitato nodo ferroviario, sempre nel capoluogo dell’Emilia-Romagna, ha svolto anche funzioni di general manager di progetti europei in ambito aeroportuale e ferroviario.

Delpiano è stato altresì consulente della Struttura tecnica di missione del ministero delle Infrastrutture e di numerose istituzioni nazionali e locali. Ha svolto attività di docenza presso le università Politecnica di Barcellona (Spagna), Cornell (Stati Uniti), Grenoble (Francia) ed in numerosi atenei italiani. Membro del Consiglio nazionale dell’Istituto nazionale di urbanistica e del Consiglio direttivo della Società italiana politiche dei trasporti, è stato autore e curatore di numerose pubblicazioni su riviste e libri specializzati e sulla stampa divulgativa, conclude la nota dell’Autorità di bacino del fiume Po.