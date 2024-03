Donne e 8 marzo: una riflessione fuori dal coro sul potere al femminile

Donne e 8 marzo: non amiamo molto le ricorrenze, ma a volte sono utili, tra tante banalità, cerimonie e celebrazioni, per fare il punto. Per interrogarsi e capire come stanno le cose, quali siano i problemi da risolvere e come. Così, per fare comunque a tutte le lettrici i nostri migliori auguri, oggi abbiamo deciso di rilanciare l’articolo di una donna dedicato alle donne. Un articolo che parla di donne al potere che non fa sconti.

L’ha firmato Bruna Milani – come al solito profonda e magari urticante nelle sue sincere riflessioni – per PiacenzaDiario; un sito che guarda caso è tutto al femminile, grazie al lavoro di due giornaliste come Mirella Molinari e Laura Parmeggiani.

Buona lettura e ancora Buon 8 marzo a tutte le donne.