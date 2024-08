Economia piacentina: le previsioni 2024-2025 della Camera di Commercio dell’Emilia

Economia piacentina: le previsioni si confermano positive e in miglioramento, ma con alcuni segnali da non sottovalutare. Le ultime analisi della Camera di Commercio dell’Emilia sui dati dell’Osservatorio Prometeia di luglio indicano a fine 2024 un Pil provinciale in crescita dell’1,2%; dato decisamente migliore rispetto al +0,3% previsto nell’aprile scorso. Per il 2025 è atteso un ulteriore incremento dello 0,7%.

Dall’agricoltura all’industria

Lo sviluppo più significativo dell’economia piacentina per il 2024 è previsto nell’ambito dell’agricoltura, con una crescita del 5% e l’ipotesi, però, di un calo del 2,7% nel 2025, spiega una nota della Camera dell’Emilia.

Ancora in crescita, in questa fase del 3,6%, il settore delle costruzioni, che registrerà comunque una vistosa contrazione (-9,9%) nel 2025.

Note positive anche per i servizi, con un Pil in aumento dell’1,2% quest’anno e un’ulteriore spinta dell’1,5% nel 2025.

Molto più moderata, invece, la crescita prevista per l’industria, che dovrebbe chiudere il 2024 con un modesto +0,1%, rimandando lo sviluppo (+1,8% le previsioni) al 2025.

Le esportazioni – la cui dinamica è comunque influenzata dal peso della logistica – sono previste in crescita brillante del 18,2%, con la stima di un ulteriore aumento del 4,5% per il 2025. Le importazioni, al contrario, sono date in ribasso del 7,3% nel 2024, con un ritorno in terreno positivo (+2,4%) nel 2025.

Cella: monitoraggio attento

“Il saldo sostanzialmente stabile dell’industria non va sottovalutato, specie se consideriamo che già nel primo trimestre di quest’anno abbiamo registrato dati sostanzialmente fermi e difficoltà evidenti per l’artigianato manifatturiero”, sottolinea il vicepresidente vicario della Camera di commercio dell’Emilia, l’imprenditore piacentino Filippo Cella. “Lo stesso calo delle importazioni, che riguarda anche merci destinate a lavorazioni industriali, ci impone non solo di monitorare bene la situazione, ma anche di agire per rivitalizzare una parte rilevantissima della nostra economia”.

L’impegno della Camera

Proprio per queste ragioni, osserva Cella, “come Camera di Commercio dell’Emilia abbiamo messo in atto azioni straordinarie per accrescere sensibilmente le risorse a disposizione delle imprese, raddoppiando abbondantemente, con oltre 10 milioni di euro, quelle assegnate in via diretta attraverso specifici bandi, e tenendo alto (circa 3 milioni di euro) il valore di quelle che sostengono altri soggetti dello sviluppo territoriale e quelle che alimentano progetti e servizi propri della Camera di Commercio”.

Famiglie e lavoro

Tornando alle analisi camerali, il reddito disponibile per le famiglie è previsto in aumento del 2,7% nel 2024 e dell’1,3% nel 2025.

Sul mercato del lavoro, infine, le previsioni parlano per gli occupati di un aumento dell’1% nel 2024 e di una sostanziale stabilità nel 2025, con un tasso di disoccupazione al 4,9% quest’anno e al 4,8% nel 2025, conclude la nota della Camera dell’Emilia sull’economia piacentina.