Banca di Piacenza in netta crescita: utile semestrale a 18,4 milioni di euro (+20%)

Banca di Piacenza in netta crescita. Il primo semestre del 2024 si è chiuso con un utile netto pari a 18,4 milioni di euro, in aumento del 20% rispetto al 30 giugno 2023. Ma crescono anche raccolta, impieghi, soci e clienti, come spiega una nota dell’Istituto di credito presieduto da Giuseppe Nenna.

La raccolta complessiva da clientela, diretta e indiretta, è aumentata rispetto a dicembre del 4,86% e si attesta sopra i 6,7 miliardi di euro (6,5 miliardi a dicembre 2023).

Gli impieghi netti, considerando solo i finanziamenti verso la clientela, si attestano a 2.250 milioni di euro (2.224,2 milioni al 31 dicembre 2023, +1,16%). La Banca di Piacenza, infatti, nel primo semestre del 2024 ha erogato oltre 249 milioni di finanziamenti, confermando così il continuo sostegno alle famiglie e imprese del territorio.

Il rapporto dei crediti deteriorati netti sugli impieghi netti si è ridotto all’1,62% (1,70% a dicembre 2023) e il grado di copertura dei crediti deteriorati, aumentato rispetto a dicembre dello scorso anno, è pari al 59,84% (56,68% a dicembre 2023), a conferma della buona qualità dell’attivo.

Il margine di intermediazione, in crescita del 6,85% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si attesta a 66,4 milioni di euro (62,2 milioni a giugno 2023), confermando così l’andamento positivo del semestre.

I dati sopra esposti, prosegue la nota dell’Istituto di via Mazzini, permettono alla Banca di Piacenza di riconfermare la solidità patrimoniale, per effetto anche dell’apporto del risultato del semestre.

In costante progresso pure il numero dei soci e il numero di conti correnti rispetto al primo semestre 2023. Nei primi sei mesi del 2024 sono stati registrati più di 3mila nuovi rapporti di clientela, grazie anche alle aperture dei nuovi sportelli della Banca di Piacenza a Modena, Pavia e Reggio Emilia, avvenute nel corso del 2023.