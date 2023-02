Elena Arcuri: nella cultura anche a Piacenza la politica deve cambiare mentalità

Elena Arcuri: la cantante e attrice piacentina ha sviluppato una visione nuova e fuori dagli schemi di arte e formazione. Oggi imprenditrice, insieme a Federico Salerno ha lanciato il progetto “Ingressoartisti”. E ha aperto tre scuole di musica, canto e teatro, due a Milano e una terza, appena inaugurata, a Bergamo: nessun limite di età, centinaia di allievi, la voce e il corpo motori di un viaggio per tirare fuori quello che ciascuno ha dentro di importante.

Un modo nuovo di concepire arte e cultura. Non qualcosa di somministrato a scopo “educativo”, lontano dai bisogni reali del pubblico e a senso unico. Ma semmai condiviso e realmente desiderato, spiega Arcuri a Mirella Molinari nell’intervista su Piacenza Diario.

Invece “quello che, in generale, arriva dalla politica, dalle istituzioni pubbliche, purtroppo, non è quasi mai allineato con i gusti del pubblico. Ecco perché sostengo che chi si occupa di cultura dovrebbe cambiare mentalità. O si cambia la mentalità o si cambiano le persone. Chi non è disponibile a cambiare dovrebbe avere almeno l’umiltà di lasciare il posto a chi ha gli strumenti giusti per intercettare i bisogni del pubblico”.

Perché “i fruitori della cultura sono spesso costretti a guardare cose orrende o, peggio, a subire l’idea di cultura come qualcosa che educa. C’è questa pretesa della cultura istituzionale di educare lo spettatore che invece, semmai, dovrebbe trovare nell’arte nel teatro e nella musica quello che vuole e quello che gli piace. Parlo in generale, ma credo che Piacenza sia in linea con il resto del Paese”.

L’intervista completa di Mirella Molinari a Elena Arcuri su Piacenza Diario.