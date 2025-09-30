L’Emilia in mostra: Koons a Fiorenzuola, Dalì e Balla a Parma, mentre a Reggio…

L’Emilia si mette in mostra. E propone grandi nomi dell’arte contemporanea, come Koons, Dalì e Balla, per trasformare ogni rassegna in un’occasione di sviluppo territoriale. Da Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) a Parma, fino a Reggio Emilia il calendario espositivo è di assoluto rilievo. Secondo Visit Emilia, offre un programma che ridisegna la mappa del turismo culturale regionale, consolidando quella strategia di sistema che l’ente per la promozione delle tre province ha costruito negli anni attraverso la rete Cultura e Castelli.

Il progetto, che unisce manieri, musei, teatri, borghi e operatori privati, trova così nella stagione espositiva autunnale la sua espressione più compiuta, prosegue la nota di Visit Emilia. Lo scopo è trasformare il turismo “mordi e fuggi” in soggiorni strutturati, generando ricadute economiche significative sul territorio e rafforzando l’identità culturale di questo autentico scrigno di storia e tradizioni.

Koons a Fiorenzuola

A dare il tono della stagione è Jeff Koons, maestro indiscusso dell’arte contemporanea, che arriva a Fiorenzuola d’Arda con la mostra “Balloons and Wonders”. Dal 4 ottobre al 6 aprile 2026, Palazzo Bertamini Lucca ospita le iconiche sculture Balloon, compreso il celebre “cane palloncino” blu in porcellana, simbolo di un’estetica che ha rivoluzionato il rapporto tra arte colta e cultura popolare. La mostra immersiva, curata da Luca Bravo e prodotta da Deodato arte, promette di coniugare meraviglia estetica, riflessione critica e partecipazione collettiva, elementi che caratterizzano la poetica koonsiana.

A Parma con Dalì e Balla

Il dialogo con i grandi visionari del Novecento prosegue a Parma, dove fino al 1° febbraio 2026 Palazzo Tarasconi accoglie Salvador Dalì. La rassegna, curata da Vincenzo Sanfo, propone circa 200 opere: disegni, sculture, ceramiche, incisioni e litografie conducono il pubblico nell’universo daliniano, dove sogno e realtà si fondono in narrazioni che spazzano via ogni logica convenzionale. La retrospettiva si inserisce nel filone delle grandi mostre dedicate al Surrealismo, movimento che continua a esercitare fascino sul pubblico contemporaneo.

Parma riserva un’altra straordinaria sorpresa agli amanti dell’arte del Novecento. Dal 10 ottobre al 1° febbraio 2026, Palazzo del Governatore ospita “Giacomo Balla, un universo di luce“, rassegna senza precedenti dedicata al maestro del Futurismo. La mostra, curata da Cesare Biasini Selvaggi e Renata Cristina Mazzantini, presenta infatti oltre 60 opere della collezione della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, mai esposte prima nella loro interezza.

L’esposizione dedicata a Balla offre un viaggio attraverso l’evoluzione artistica del “Leonardo da Vinci del XX secolo”, come amava definirsi l’artista torinese. Dalle prime opere del realismo sociale e divisionista, passando per la rivoluzionaria stagione futurista con le celebri “Compenetrazioni iridescenti” e le ricerche sul dinamismo, fino alla produzione figurativa degli anni Quaranta. Il percorso in 13 sale include capolavori come “Nello specchio” (1901-1902), che fece esclamare a Giacomo Puccini «Questa è la mia ‘Bohème’!», e il potente ciclo “Dei viventi”, con opere drammatiche come “La pazza” e “I malati”.

Moda e frammenti visivi

Un diverso registro, ma dalla stessa ambizione internazionale, caratterizza l’esposizione della Fondazione Magnani Rocca, a Mamiano di Traversetolo (Parma): fino al 14 dicembre racconta l’evoluzione del Made in Italy attraverso la pubblicità di moda dal 1950 al 2000. Dolce & Gabbana, Emilio Pucci, Armani, Versace: firme che hanno costruito l’immaginario dello stile italiano nel mondo, restituendo la dimensione culturale di un fenomeno troppo spesso ridotto a mero dato commerciale.

Chiude il quadro Reggio Emilia, dove la Collezione Maramotti ospita fino al 16 novembre “This Body Made of Stardust” di Viviane Sassen. L’artista e fotografa olandese invita a esplorare un universo poliedrico e onirico, costruito per frammenti visivi che collegano immagini apparentemente diverse in un percorso di rara suggestione.

Fornasari: strategia che funziona

«Queste mostre rappresentano la maturità raggiunta dal nostro territorio nell’attrarre progetti di livello internazionale», osserva Simone Fornasari, presidente di Visit Emilia. «La rete Cultura e Castelli ci permette di offrire ai visitatori un’esperienza integrata, dove ogni tappa si arricchisce delle altre. Non si tratta più di eventi isolati, ma di un sistema che valorizza le specificità locali, inserendole in un contesto più ampio di qualità e accoglienza».

Una strategia che punta sulla creazione di itinerari tematici capaci di prolungare la permanenza dei turisti, trasformando la visita estemporanea in esperienza strutturata, ribadisce la nota di Visit Emilia. I castelli del Piacentino, i teatri storici di Parma, i borghi della Via Francigena diventano così tappe di un percorso che dalla contemporaneità di Koons risale alle radici storiche del territorio, passando per le avanguardie del Novecento con Dalì e Balla.

Un indotto diffuso

«L’impatto economico di questa programmazione si misura non solo nei numeri dei visitatori, ma nella capacità di generare un indotto diffuso», aggiunge Fornasari. «Alberghi, ristoranti e servizi turistici: l’intera filiera dell’ospitalità beneficia di un flusso qualificato che la rete Cultura e Castelli sa intercettare e distribuire sul territorio».

Il modello di Visit Emilia, conclude il suo presidente, «dimostra come la cultura possa diventare volano di sviluppo economico senza perdere la propria vocazione formativa ed estetica. In un momento in cui il turismo culturale rappresenta uno dei segmenti più dinamici del mercato internazionale, l’Emilia si candida a diventare una destinazione di riferimento per un pubblico esigente e consapevole».