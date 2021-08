Eutanasia legale: raccolte oltre 500mila firme per il referendum

Eutanasia legale: referendum più vicino. “Siamo felici di poter comunicare che ad oggi sono più di 500.000 le persone che hanno firmato il referendum per la legalizzazione dell’eutanasia, stando alle cifre comunicate al Comitato promotore da parte dei gruppi di raccolta firme ai tavoli (430.000 firme), alle quali si aggiungono oltre 70.000 firme raccolte online e un numero ancora imprecisato di firme raccolte nei Comuni”. Così hanno annunciato il risultato Filomena Gallo e Marco Cappato, a nome del Comitato promotore referendum ‘Eutanasia legale’ e dell’Associazione Luca Coscioni.

Obiettivo 750mila firme

“Nell’esprimere profonda gratitudine per le migliaia di volontarie e volontari che stanno dedicando parte delle proprie vacanze a fornire il servizio pubblico dell’esercizio del diritto al referendum – hanno aggiunto, commentando con l’Agenzia Dire – vogliamo sottolineare che la raccolta firme naturalmente prosegue con ancora maggiore forza, con l’obiettivo di raccogliere almeno 750.000 firme entro il 30 settembre. In modo da mettere in sicurezza il risultato da ogni possibilità di errori nella raccolta, ritardi della Pubblica amministrazione e difficoltà nelle operazioni di rientro dei moduli”.

Il peso del referendum

Ad oggi, hanno aggiunto Gallo e Cappato ,”le firme fisicamente già rientrate al Comitato sono 99.000, delle quali 48.000 già certificate e pronte per la consegna. Di fronte agli annunci di iniziative parlamentari e al proseguirsi della violazione dei diritti dei malati, già sanciti dalla sentenza della Consulta sul caso Cappato-Antoniani, vogliamo precisare che il referendum è uno strumento legislativo per realizzare riforme con effetto vincolante; non è – né dal punto di vista legale né da quello politico – uno ‘stimolo’ al Parlamento affinché legiferi, né tantomeno un alibi per il Governo e le Regioni per continuare a violare impunemente la legge. Continueremo infatti ad agire al fianco di persone malate che, come nel caso di ‘Mario’, si vedono conculcata con la violenza la propria libertà di decidere sul fine vita”.

La proposta Fortuna

A 37 anni “dal deposito della prima proposta di legge sull’eutanasia, hanno sottolineato i rappresentanti del Comitato a prima firma Loris Fortuna, il referendum è lo strumento per abrogare la criminalizzazione del cosiddetto “omicidio del consenziente” (articolo 579 del Codice penale) e rimuovere così gli ostacoli alla legalizzazione dell’eutanasia anche con intervento attivo da parte del medico su richiesta del paziente, sul modello di Olanda, Belgio, Lussemburgo e Spagna, seguendo i principi già stabiliti anche dalla Corte costituzionale tedesca”.

Legge alla Camera, ma…

Poi, “se nel frattempo il Parlamento avrà la forza di approvare una legge (come quella ora ferma in Commissione alla Camera) che depenalizzi il cosiddetto ‘aiuto al suicidio’ (articolo 580 del Codice penale), ricalcando la sentenza della Consulta, certamente si tratterà di un passo avanti positivo per impedire ostruzionismi come quello in atto contro ‘Mario’, ma non si supererà l’utilità del referendum sull’articolo 579″, hanno evidenziato Gallo e Cappato.

Disobbedienza civile

“Parallelamente alla strada referendaria, che continua con la raccolta delle prossime centinaia di migliaia di firme, come Associazione Luca Coscioni proseguiamo anche con l’aiuto diretto alle persone che si rivolgono a noi attraverso il “numero bianco sul fine vita” (06 9931 3409, numero gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17). Nei casi in cui sarà necessario, con Mina Welby e Gustavo Fraticelli siamo pronti a ricorrere alla disobbedienza civile per affermare il diritto fondamentale all’autodeterminazione dei malati in condizione di sofferenza insopportabile e malattia irreversibile”, hanno concluso i rappresentanti del Comitato promotore referendum ‘Eutanasia legale’ e dell’Associazione Luca Coscioni.