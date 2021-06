Ex Mercato Ortofrutticolo: pronta l’azione legale per bloccare l’abbattimento

In evidenza

Ex Mercato Ortofrutticolo: ultima chiamata per evitare l’abbattimento e la costruzione sull’area di un maxi parcheggio, come previsto dall’accordo tra Comune di Piacenza e Terrepadane. Il Comitato civico (249 cittadini e otto associazioni, Legambiente, Italia Nostra e sei associazioni culturali) ieri ha inviato una petizione-diffida alla sindaca Patrizia Barbieri e pure a Prefettura, Procura della Repubblica, Soprintendenza, Ministero dei Beni culturali, Corte dei Conti, Autorità nazionale anti corruzione e Autorità garante della concorrenza.

Un fuoco di fila che come ci ci racconta Bruna Milani nell’articolo di PiacenzaDiario ha l’intento di provare a riaprire un dialogo costruttivo con l’Amministrazione comunale, proponendo anche delle alternative, prima di far partire le carte bollate perché sulla vicenda intervenga la magistratura.