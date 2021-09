Farnese Segreto: in mostra i gioielli nascosti del Palazzo del Vignola

Farnese segreto: a Piacenza oggi apre i battenti una mostra esperienziale dedicata alla scoperta del fascino finora più nascosto del palazzo cinquecentesco progettato dall’architetto modenese Jacopo Barozzi, detto il Vignola.

Fino al 5 dicembre, in piccoli gruppi e accompagnati da guide professioniste, i visitatori potranno percorrere in 90 minuti un itinerario inedito all’interno del maestoso palazzo piacentino. Scoprendo scorci della vita quotidiana all’epoca del Ducato e squisiti ambienti finora chiusi al pubblico. Senza dimenticare le opere d’arte, tra affreschi e dipinti, disseminate lungo il percorso.

Farnese Segreto, ha spiegato l’assessore alla Cultura del Comune di Piacenza Jonathan Papamarenghi “nasce proprio dalla volontà di promuovere e valorizzare ulteriormente il ruolo del Palazzo non solo come sede museale di grande prestigio, in cui trovano spazio capolavori come il Tondo di Botticelli o reperti di straordinario valore quale il Fegato Etrusco, custodito all’interno della nuova Sezione Romana, ma come vera e propria cittadella dell’arte e della cultura, come spazio vitale di cui godere con occhi nuovi”.

Tutti i particolari della mostra Farnese Segreto nell’articolo di Piacenza Diario.