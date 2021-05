Fiorenzuola: scuola e aziende più vicine, al Mattei apre il laboratorio Techno4Future

Fiorenzuola: il Mattei e il mondo delle imprese adesso sono più vicini. Da oggi nel Polo scolastico del capoluogo della Val d’Arda è attivo il laboratorio di automazione Techno4Future. L’installazione è stata realizzata grazie al il contributo di Confindustria Piacenza, del Consorzio di formazione FOR.P.In, e di alcune imprese associate (Cargill; FPS- Food and Pharma System; Labor; Mandelli; Rota Guido; Samag; TIMAF; Unifer; WEI) che hanno sostenuto l’acquisto delle attrezzature grazie alle quali gli studenti dell’Istituto tecnico tecnologico (ITT) potranno perfezionare la loro formazione.

Dall’automazione alla sensoristica

Techno4Future, costato 30mila euro, consentirà infatti agli allievi del Mattei di mettere in pratica le loro conoscenze teoriche in tema di automazione, elettrotecnica e sensoristica, come illustrato dai docenti Leonardo Zilocchi e Stefano Patruno; tutti ambiti tematici che hanno grande applicazione nelle industrie meccaniche. Il laboratorio di Fiorenzuola doveva essere operativo già nello scorso anno scolastico, ma la sua inaugurazione è slittata a causa della pandemia. L’operazione comunque rappresenta un nuovo tassello nel rapporto tra imprese e scuola, che segue l’investimento fatto da Confindustria presso l’ISI Marconi di Piacenza, dove nel 2017 è stato allestito il laboratorio PRO.ME.CA.; mentre altri interventi sono in corso presso il Polo Volta di Castel San Giovanni.

Rolleri: diplomati con valore aggiunto

Il potenziamento dei laboratori delle scuole, ha ricordato il Presidente di Confindustria Piacenza Francesco Rolleri, “è una strada che abbiamo intrapreso già da qualche anno, convinti che grazie alla verifica sul campo di quanto appreso sui testi, i ragazzi possono prendere pieno possesso delle materie di studio. Il che ne fa certamente dei diplomati con un valore aggiunto. Toccherà certamente e successivamente alle aziende, a seconda delle loro specificità, formarli compiutamente; ma già aver visto a scuola le applicazioni pratiche li rende molto più competenti ed in grado di accelerare il loro ingresso nel mondo del lavoro”.

Il progetto di questo laboratorio era dunque partito sotto l’egida della precedente presidenza in Confindustria dell’imprenditore fiorenzuolano Alberto Rota, presente all’inaugurazione con Rolleri e con il vicedirettore dell’Associazione Attilia Jesini. Nel suo intervento Rota ha sottolineato come i laboratori di questo livello “consentano ai ragazzi di passare dalla teoria alla pratica, colmando un gap che ne favorisce l’inserimento in azienda e la prospettiva di diventare a loro volta imprenditori”.

Antonella Vologni di FOR.P.In, ha ricordato invece come investire nella formazione professionale con operazioni così mirate rappresenti una sfida importante per far avvicinare sempre più giovani al mondo del lavoro con maggiore consapevolezza. Mentre altri protagonisti del mondo delle imprese all’inaugurazione di Techno4Future, come Lorenzo Finetti di Amada e Mario Ferrari di Unifer, quest’ultimo tra i principali promotori dell’iniziativa, hanno evidenziato da diversi punti di vista l’utilità di questi investimenti nella scuola per creare e far crescere nuove professionalità sempre più indispensabili per il futuro delle aziende piacentine.

Montesissa: dal sapere al saper fare

“Inaugurare un nuovo laboratorio è un momento di grande soddisfazione per tutte le componenti scolastiche”, ha affermato la dirigente scolastica del Mattei, Rita Montesissa. Un momento “inferiore solo all’inaugurazione di un intero edificio scolastico, perché il laboratorio è in senso etimologico proprio il luogo dove gli studenti diventano protagonisti operosi del proprio apprendimento; dove il sapere diventa saper fare e dove il provare a fare crea a sua volta sapere. Se poi il laboratorio è attrezzato con moderne apparecchiature tecnologiche, allora diventa anche lo spazio nel quale gli studenti si impadroniscono di tecniche nuove, al passo con il veloce evolvere dei sistemi produttivi del mondo di oggi”.

Montesissa ha poi evidenziato che “allestire un laboratorio tecnologico è sempre operazione lunga e complessa per una scuola perché i costi delle attrezzature sono spesso elevati. Questo nostro Techno lab ha avuto la fortuna di essere stato attrezzato grazie alla generosità di lungimiranti aziende locali sotto l’egida di Confindustria, ai quali dobbiamo un sentito ringraziamento. Gli imprenditori ci hanno aiutato ad attivare i nostri giovani dando loro modo di imparare e mettersi alla prova e la scuola potrà così restituire al mondo produttivo ragazzi più preparati e più pronti ad intraprendere una professione”.

Gandolfi: Mattei importante per la Val d’Arda

A chiusura dell’inaugurazione del laboratorio Techno4Future, coordinata dalla professoressa Marica Toma, è intervenuto il sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi. “Il Mattei è una realtà importante per tutta la Val d’Arda, e non solo per la nostra città”, ha affermato il primo cittadino. “E un progetto di questo livello valorizza il nostro polo scolastico, dando ai ragazzi nuove opportunità per entrare con più competenza nel mondo del lavoro. Per questo ringrazio le associazioni e le imprese che hanno deciso di investire con questa generosità sul nostro territorio”, ha concluso Gandolfi.