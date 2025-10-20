Generazione Z: Valentina Vezzali si racconta agli studenti piacentini

Riparte il ciclo di incontri dedicati alla “Generazione Z tra passato e presente”. Protagonista la leggenda della scherma Valentina Vezzali, l’atleta che ha ottenuto più medaglie nella storia dello sport italiano. L’appuntamento è giovedì 23 ottobre alle 10.30, nella cornice del salone monumentale di Palazzo Gotico.

L’evento, rivolto in primis agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado, ma aperto anche alla cittadinanza sino ad esaurimento dei posti disponibili, sarà condotto dai giornalisti Mauro Molinaroli e Gian Luca Rocco, direttore di Libertà, affiancati dal presidente del Circolo Pettorelli Alessandro Bossalini.

Vincitrice di sei ori olimpici – cui si aggiungono un argento e due medaglie di bronzo – nonché detentrice di 16 titoli mondiali e 13 ori europei, Valentina Vezzali è delegata ai rapporti istituzionali della Federazione italiana Scherma; in queste vesti, nel maggio scorso, ha partecipato a Palazzo Farnese alla presentazione dei Campionati italiani Assoluti di Scherma Olimpica tenuti a Piacenza.

Fiazza: un’opportunità per i giovani

“Questa volta Vezzali porterà la propria testimonianza di atleta di straordinario successo, condividendo con una platea gremita di giovani i valori della disciplina sportiva, dell’impegno e della tenacia che l’hanno portata a esprimere ai più alti livelli in ambito internazionale il proprio talento”, sottolinea l’assessore alla Cultura Christian Fiazza.

“La rassegna Generazione Z, avviata con un primo ciclo nel novembre 2023 e giunta alla sua terza edizione, l’abbiamo pensata proprio per favorire, innanzitutto come opportunità per i giovani, l’incontro con figure autorevoli e stimate, il cui percorso professionale e umano possa essere motivo di riflessione ed esempio attraverso il quale approfondire temi di grande attualità”, conclude Fiazza.