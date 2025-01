Giacomo Rovero: il grande talento piacentino torna al Municipale

Giacomo Rovero: dopo cinque anni d’assenza, il grande ballerino torna ad esibirsi nel teatro della sua città, il Municipale di Piacenza. Il 27enne solista del Royal Ballet di Londra, sarà infatti protagonista del Gala di Danza, insieme agli artisti del prestigioso corpo di ballo inglese, nell’ambito della Stagione 2025 della Fondazione Teatri di Piacenza.

L’appuntamento è domenica 26 gennaio, alle ore 19. Il Gala “Giacomo Rovero & Artists of The Royal Ballet” vedrà sul palcoscenico del Municipale anche la presenza di Annette Buvoli – prima solista del Royal Ballet, di origine piacentina come Rovero – Harris Bell, Martin Diaz, Sae Maeda, Marco Masciari, Ella Newton Severgnini, Aiden O’Brien, Viola Pantuso, Sumina Sasaki. I dieci artisti del Royal Ballet saranno impegnati in un entusiasmante programma che spazia da celebri pas de deux del repertorio classico a creazioni contemporanee.

In apertura del Gala, Rovero sarà impegnato nell’assolo “Dance of the blessed spirits”, coreografia di Frederick Ashton, considerato non solo uno dei padri fondatori del balletto inglese ma una delle figure più rappresentative del XX secolo. L’assolo, sulla musica di Gluck tratta dall’opera “Orfeo ed Euridice”, è stato originariamente creato da Ashton nel 1978 per Sir Anthony Dowell.

Gli artisti del Royal Ballet si alterneranno tra pas de deux tratti da amatissimi balletti, come “Il lago dei cigni” nella coreografia di Marius Petipa e “Romeo e Giulietta” con la coreografia di Massimo Moricone, per arrivare a “Cinderella” sulle note di Johann Strauss e coreografia di Ashton e al pezzo contemporaneo “Chroma”, firmato dal coreografo britannico Wayne Mc Gregor. In programma anche Grand pas classique, coreografia di Victor Gsovsky, mentre il gran finale che vedrà impegnati tutti i ballerini sarà dedicato a “Raymonda”, per quella che si annuncia come un’emozionante festa della danza.

La carriera di Rovero

Promosso Solista del Royal Ballet nel 2024, Rovero è entrato nella celebre compagnia londinese come artista dall’inizio della stagione 2017/18. Nato a Piacenza, dove ha iniziato la sua formazione presso l’Accademia di Danza Domenichino da Piacenza con Giuseppina Campolonghi, Michela Arcelli ed Elisabetta Rossi, ha ottenuto, tra i primi riconoscimenti, la medaglia d’oro allo Youth America Grand Prix nel 2011.

Il danzatore ha continuato a formarsi con Christian Schön alla Scuola del Balletto di Amburgo prima di studiare alla Royal Ballet Upper School dal 2013-16. Ha preso parte al programma Aud Jebsen Young Dancers del Royal Ballet dall’inizio della stagione 2016/17.

Al Teatro Municipale, Rovero ha danzato l’ultima volta il 2 febbraio 2020, nel Gala “Les Étoiles Junior” con giovani stelle della danza.

Per informazioni sul Gala: Biglietteria del Teatro Municipale di Piacenza, Telefono 0523 385720–385721; email biglietteria@teatripiacenza.it; sito: www.teatripiacenza.it.