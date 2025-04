Giallo nelle campagne del Piacentino: ritrovato un giovane legato e in fin di vita

Giallo nel Piacentino dai contorni inquietanti. Nel pomeriggio di oggi un giovane di origini nordafricane di circa 25 anni è stato ritrovato legato e in fin di vita nelle campagne tra Borgonovo e Sarmato. Era riverso a testa in giù in un canale a una decina di metri dalla strada di Berlasco, in località Ca’ delle Anime.

A dare l’allarme verso le 17 sarebbe stata un’automobilista di passaggio che ha notato il corpo del giovane. Privo di sensi, con mani e piedi legati dietro la schiena con un filo ferro, il ragazzo presentava ferite alla testa e al corpo. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ai sanitari del 118 giunti da Borgonovo e Castel San Giovanni. Arrivata l’eliambulanza, è stato trasportato in prognosi riservata all’Ospedale Maggiore di Parma.

Le prime indagini

I carabinieri della compagnia di Piacenza hanno avviato subito le indagini. E tutto fa pensare a un violento pestaggio avvenuto altrove e compiuto con un corpo contundente, probabilmente un bastone. Gli autori dell’aggressione forse pensavano che il giovane fosse morto e si sono preoccupati di liberarsi del corpo, che non aveva indosso documenti. Ma a circa 200 metri dal suo ritrovamento è stato rinvenuto un telefono cellulare, che potrebbe essere della vittima o di uno dei suoi aggressori e quindi determinante per le indagini.

Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica dei fatti a partire dall’identità del giovane, da quanto tempo si trovasse nel canale e dalla ricerca di eventuali testimoni. Al momento la versione più accreditata sarebbe quella di un regolamento di conti legato allo spaccio di droga nel Piacentino, ma comunque non si escludono altre ipotesi.