Giornali: a Reggio, Modena e Ferrara si è aperta l’era Sae con due nuovi direttori

Nei giornali emiliani sono arrivati grandi cambiamenti. Gazzetta di Reggio, Gazzetta di Modena e La Nuova Ferrara hanno un nuovo editore e due nuovi direttori. Ad acquistare dal gruppo Gedi i tre quotidiani locali – oltre a Il Tirreno di Livorno – è stata la Sae (Sapere Aude Editori). Protagonista dell’operazione (il closing è stato il 15 dicembre), l’imprenditore abruzzese Alberto Leonardis, che ha creato appositamente la nuova società di cui è presidente e amministratore delegato.

A guidare i quattro giornali, Leonardis ha chiamato due direttori. Il primo è Stefano Tamburini che da ieri firma Il Tirreno (storico quotidiano della Toscana costiera), nominato anche direttore editoriale delle testate del Gruppo. Per Tamburini si tratta di un ritorno a casa (è originario di Piombino), con la possibilità di continuare ad occuparsi dell’Emilia. Un territorio che il giornalista conosce bene per aver lavorato non solo alla Gazzetta di Reggio (di cui è stato vicedirettore), ma anche alla Libertà di Piacenza; senza dimenticare che negli anni scorsi Tamburini ha guidato il Corriere di Romagna.

E proprio da quest’ultima testata, Leonardis e Tamburini hanno preso il giornalista reggiano Giacomo Bedeschi, nominato nuovo direttore responsabile di Gazzetta di Reggio, Gazzetta di Modena e La Nuova Ferrara.

Dopo la vendita a Sae, che ha ridisegnato il volto dell’editoria locale dell’Emilia, su questo territorio al Gruppo Gedi resta la quota di minoranza (35%) nell’Editoriale Libertà. E a questo punto è lecito pensare che anche la partecipazione nel quotidiano piacentino potrebbe finire sul mercato nel giro di qualche tempo.