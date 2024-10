I 90 anni “virtuosi” della diga di Mignano: convegno di Consorzio di Bonifica e Università Cattolica di Piacenza

A 90 anni dall’inaugurazione della diga di Mignano, la Val d’Arda rimane un esempio virtuoso che si può replicare, tra opere idrauliche esistenti e in fase di realizzazione. Qual è invece lo stato attuale delle altre vallate piacentine? E nell’epoca in cui tutto sembra bianco o nero, giusto o sbagliato, come si può costruire un progetto privo di ideologismi e dicotomie per lo sviluppo dei territori?

Queste sono alcune delle domande che saranno poste giovedì 17 ottobre alle ore 10, presso il palazzo del Podestà di Castell’Arquato (piazza del Municipio), durante il convegno dal titolo: “Acqua, comunità e territori – I 90 anni della diga di Mignano”.

A rispondere saranno Luigi Bisi, presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza, e quattro docenti delle sedi cittadine dell’Università Cattolica e del Politecnico: Marco Trevisan, professore ordinario di Chimica agraria e preside della Facoltà di scienze agrarie, alimentari e ambientali; Pier Sandro Cocconcelli, professore ordinario di Microbiologia agraria, alimentare e ambientale; Paolo Sckokai, professore ordinario di Economia agraria, alimentare ed estimo rurale e direttore del Dipartimento di Economia agroalimentare; Sara Protasoni, professore ordinario di Architettura del paesaggio e coordinatore del Corso di laurea magistrale in Architettura sostenibile e Progetto del paesaggio del Politecnico. A moderare l’incontro Giovanni Volpi, direttore de Ilmiogiornale.net.

Tavola rotonda

Al convegno del 17 ottobre, gratuito e a aperto a tutta la cittadinanza, dopo i saluti del sindaco di Castell’Arquato Ivano Rocchetta, si susseguiranno gli interventi sotto forma di tavola rotonda per ripercorrere quelle che sono le opere presenti sul nostro territorio e quelle in fase di realizzazione; ma soprattutto si toccheranno tematiche legate alle ricadute economiche e sociali generate dalle opere idrauliche e si guarderà al futuro, riflettendo su quanto resti nella mani dell’uomo e quali siano le nuove infrastrutture necessarie per difendere e al contempo distribuire acqua al settore agroalimentare.

Terzo evento

L’occasione del convegno sono sempre i 90 anni della diga di Mignano; con la manifestazione che conclude il ciclo di tre eventi, di cui due già svolti tra maggio e settembre: il primo, il giorno della celebrazione dei 90 anni della diga (il 24 maggio) insieme agli studenti di Cortemaggiore protagonisti di un progetto didattico, premiato a livello provinciale e regionale incentrato sull’opera; il secondo, il 14 settembre, con l’escursione guidata “Alla scoperta dell’Alta Val d’Arda e del nostro territorio di montagna” svolta dai Teruzzi di Morfasso fino alla sorgente dell’Arda.

Tutte le info

L’evento, “Acqua, comunità e territori – I 90 anni della diga di Mignano” è organizzato dal Consorzio di Bonifica di Piacenza e dalla Facoltà di scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (campus di Piacenza). Patrocinato dal Comune di Castell’Arquato, il convegno vede la collaborazione degli ordini provinciali degli Architetti, Pianificatori paesaggisti e conservatori, degli Agronomi, dei Periti Agrari e dei Geometri che rilasceranno i crediti formativi professionali.

Per maggiori informazioni e confermare la propria presenza è possibile scrivere una mail a comunicazione@cbpiacenza.it o telefonare allo 0523/464812.