Immigrati: inseguimento a Piacenza, bloccata auto con 13 persone a bordo

Immigrati: a Piacenza ieri sera la realtà ha superato la trama di una fiction. La Polizia aveva allestito un posto di blocco a piazzale Milano, dove sbocca il ponte sul Po che collega la città alla Lombardia. Verso le 22, malgrado la richiesta degli agenti di fermarsi al controllo, un auto ha saltato lo sbarramento. Poi, il conducente del suv, un Ssangyong Rexton grigio chiaro, ha iniziato la sua fuga a tutta velocità per le strade cittadine, inseguito dalle volanti della Questura.

Corsa folle

Da piazzale Milano la corsa del suv è proseguita lungo via XXI aprile e via 24 maggio, coinvolgendo altre pattuglie avvertite dell’inseguimento. Ma all’inizio di via Quattro Novembre, dalle parti di piazzale Genova, l’auto è stata bloccata da una gazzella dei Carabinieri, con il conducente del suv che preso in trappola pare abbia provato a liberarsi speronando i mezzi delle forze dell’ordine.

Stipati nel suv

L’epilogo della vicenda lascia a bocca aperta e fa sospettare che Piacenza potrebbe essere interessata da un traffico di esseri umani in grande stile. Dall’auto, messa sotto sequestro e risultata senza copertura assicurativa, le forze dell’ordine hanno fatto scendere ben 13 immigrati, molto probabilmente tutti stranieri irregolari. I fermati, alcuni in manette, sono stati portati in Questura. Dai primi accertamenti, pare che si tratti di immigrati provenienti dal Pakistan.