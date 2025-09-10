La Polonia abbatte droni russi nel suo spazio aereo: “Atto di aggressione”

La Polonia ha abbattuto droni russi che hanno invaso il suo spazio aereo nelle prime ore di questa mattina. “È in corso un’operazione relativa a molteplici violazioni dello spazio aereo polacco. I militari hanno utilizzato armi contro gli obiettivi. Sono in costante contatto con il presidente e il ministro della Difesa. Ho ricevuto un rapporto diretto dal comandante operativo”, scrive su X il premier Donald Tusk, rilanciato dall’Agenzia Dire.

“Ho ricevuto un rapporto dal comandante operativo delle Forze armate in merito all’abbattimento di droni che si sono introdotti nel nostro spazio aereo e potrebbero rappresentare una minaccia. L’operazione è in corso”, ha aggiunto. Il primo ministro fa sapere: “Ho informato il segretario generale della Nato sulla situazione attuale e sulle azioni intraprese contro gli obiettivi che hanno violato il nostro spazio aereo. Siamo in costante contatto”.

Sull’attacco interviene anche il presidente polacco, Karol Nawrocki: “Da quando si sono verificate le violazioni dello spazio aereo polacco, sono stato in costante contatto con il vice primo ministro, il ministro della Difesa nazionale e i comandanti chiave delle Forze armate polacche. Ho partecipato a un briefing presso il Comando operativo delle Forze armate polacche. A breve terrò un briefing presso l’Ufficio per la Sicurezza Nazionale (Bbn), a cui parteciperà anche il primo ministro. La sicurezza della nostra patria è la nostra massima priorità e richiede una stretta collaborazione“.

Ricerche in corso

Il ministro della Difesa Władysław Kosiniak-Kamysz, aggiunge: “I sistemi radar polacchi e alleati hanno tracciato più di una dozzina di oggetti che hanno violato lo spazio aereo. Considerando quelli che avrebbero potuto rappresentare una minaccia, il Comandante operativo delle Forze armate polacche ha deciso di neutralizzarli. I droni che rappresentavano una minaccia sono stati abbattuti. Sono in corso le ricerche per identificare e localizzare i possibili impatti“.

Sempre su X è il Comando operativo delle Forze armate polacche a parlare di “attacco odierno della Federazione Russa che ha colpito obiettivi situati sul territorio dell’Ucraina” e a sottolineare che “il nostro spazio aereo è stato ripetutamente violato da oggetti di tipo drone“. Poi evidenzia che “è in corso un’operazione per identificare e neutralizzare gli obiettivi. Su ordine del comandante operativo delle Forze armate, sono state schierate le armi e sono in corso le operazioni per localizzare gli obiettivi abbattuti”.

L’avvertimento ai cittadini

Le Forze armate avvertono i cittadini: “Sottolineiamo che l’operazione militare è in corso e invitiamo tutti a rimanere a casa. Le zone più a rischio sono i Voivodati di Podlachia, Masovia e Lublino“. E dichiarano: “Il Comando operativo delle Forze armate sta monitorando la situazione attuale e le sue forze e risorse subordinate restano pienamente pronte a rispondere immediatamente”.

Poi il Comando operativo, commentando quanto avvenuto questa mattina, scrive ancora: “Si tratta di un atto di aggressione che rappresenta una minaccia reale per la sicurezza dei nostri cittadini. Per la vostra sicurezza, ci appelliamo ai residenti: se trovate droni o frammenti abbattuti, non avvicinatevi, toccateli o spostateli. Tali oggetti possono rimanere pericolosi e devono essere ispezionati dalle pattuglie di artificieri. Vi preghiamo di segnalare eventuali ritrovamenti al numero di emergenza 112 o alla stazione di polizia più vicina. Ciò consentirà alle autorità di mettere in sicurezza la zona in modo rapido ed efficace”.