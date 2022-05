L’arte di governare, a tu per tu coi candidati sindaco di Piacenza: 1ª puntata con Samanta Favari

In evidenza

L’arte di governare: un confronto serrato, ricco di contenuti, ma anche divertente per far conoscere meglio agli elettori i sei candidati sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri, Maurizio Botti, Stefano Cugini, Samanta Favari, Corrado Sforza Fogliani e Katia Tarasconi, in vista del voto del 12 giugno.

A proporre il nuovo video-format, Il Mio Giornale.net, PiacenzaDiario e PiacenzaOnline, riuniti sulla piattaforma Piace.news, che debutta in queste elezioni con l’auspicio di diventare un primario polo informativo a Piacenza e provincia.

Tre giornalisti, Mirella Molinari, Carlandrea Triscornia e Giovanni Volpi, accolgono i candidati nei suggestivi spazi offerti dalla Galleria Biffi Arte, per mettere a fuoco temi, problemi e soluzioni offerte da chi si propone alla guida di Piacenza per i prossimi cinque anni.

Poi, dopo tante risposte impegnative, finalmente arriva un po’ di relax. E davanti a un caffè, i candidati sindaco della città rispondono ad altre domande, rivelando stavolta alcuni lati divertenti del loro carattere e della loro piacentinità.

Protagonista della prima puntata de L’arte di governare Samanta Favari, candidata sindaco della lista civica 3V-Verità e Libertà.